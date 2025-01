Nuova radiologia al San Paolo e angiografo al Santa Corona: Asl2 investe nel rinnovamento tecnologico

Provincia. ASL2 continua a pieno ritmo il suo impegno nel rinnovamento tecnologico delle grandi apparecchiature sanitarie, raggiungendo importanti traguardi grazie al rispetto dei tempi fissati per usufruire dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nei giorni scorsi, presso l’Ospedale San Paolo, è stato attivato un nuovo sistema per la radiologia digitale (DR – Digital Radiography), una tecnologia di ultima generazione che segna un significativo avanzamento nella diagnostica per immagini. Questo innovativo strumento consente di ottenere radiografie del corpo umano con l’utilizzo combinato di raggi X e avanzate tecniche digitali, offrendo risultati più rapidi e precisi. La maggiore definizione delle immagini rappresenta un passo avanti fondamentale, garantendo diagnosi più accurate e un beneficio diretto per la salute dei pazienti.

Un altro traguardo importante è stato raggiunto il 20 dicembre 2024, con il completamento del collaudo del nuovo angiografo vascolare presso l’Ospedale di Pietra Ligure. Nonostante il periodo festivo, il personale tecnico e sanitario ha lavorato senza sosta riuscendo a rispettare il rigoroso cronoprogramma. Dopo un periodo di formazione dedicato agli operatori, il nuovo macchinario entrerà in funzione tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2025, offrendo un ulteriore miglioramento nella qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Con i fondi PNRR sono già stati installati un ecografo multidisciplinare a Savona nel 2022, una PET TC a Pietra L. nel 2023, un mammografo con tomosintesi a Savona nel 2023, un mammografo con tomosintesi a Pietra L. nel 2023, una gamma camera a Pietra L. nel 2024

“L’implementazione di queste apparecchiature conferma l’impegno e la competenza dei professionisti di ASL2 nel valorizzare al massimo le opportunità del PNRR per garantire innovazione e qualità nei servizi offerti ai cittadini”, si legge in una nota dell’azienda sanitaria.