Nuova gestione del Chiabrera, Santi: “E’ come cedere un gioiello di famiglia, se ne deve discutere in consiglio”

Savona. “Chiedo alla giunta quali sono modalità e tempi di attuazione della trasformazione del Teatro Chiabrera e come intende operare l’amministrazione comunale”. E’ questo il contenuto dell’interpellanza presentata dal consigliere Piero Santi in merito alla delibera approvata ieri dalla giunta sulla nuova gestione del teatro comunale.

La delibera definisce gli indirizzi tecnici per lo sviluppo di questa volontà: tra le ipotesi si pensa a quella dell’Istituzione (una sorta di ramo d’azienda che ha autonomia gestionale ed economica, ma rimane pubblica).

“Io credo che sia un fatto incisivo sulla città perchè coinvolge tutto il mondo culturale savonese – spiega Santi – Per questo sarebbe stato opportuno discuterne prima in commissione consigliare e in consiglio e non venirne a conoscenza dai giornali”

“E’ come cedere un gioiello di famiglia, non sono contrario a priori, ma se ne deve discutere”, conclude Santi.