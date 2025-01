Novità a Vado, ora il parcheggio si può pagare con l’app EasyPark: ecco dove

Vado Ligure. Novità a Vado Ligure dove ora si potrà pagare il parcheggio tramite l’app EasyPark.

Grazie alla collaborazione con Sat Servizi, ciò sarà possibile nelle aree di sosta a pagamento: nel parcheggio Giardini Colombo, in via Maestri del Lavoro e in piazza Borra.

A darne notizia il Comune, attraverso la pagina Facebook istituzionale, dal quale hanno aggiunto: “A breve sarà disponibile anche l’app MyGestoPark, offrendo una nuova opzione digitale per semplificare la gestione della sosta”.

Rimangono attive anche le modalità tradizionali: parcometri con monete; parcometri con bancomat o carta di credito.