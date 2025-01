Notte di Capodanno, ore di superlavoro per personale sanitario e vigili del fuoco tra intossicazioni da alcool e piccoli incendi

Savona. E’ proseguita e si è conclusa così come era cominciata la notte di Capodanno appena trascorsa: vigili del fuoco e personale sanitario hanno dovuto lavorare duramente per cercare di mitigare le “conseguenze” più negative della festa.

Dopo l’attività della prima parte della nottata, di cui vi abbiamo dato notizia qui, i vigili del fuoco di tutti i distaccamenti della provincia hanno effettuato numerosi interventi a causa di botti, petardi e altri artifici pirotecnici, che in molti casi hanno causato piccoli incendi.

A Millesimo, in località Melogno, ha preso fuoco il tetto di un’abitazione: per fortuna le quattro persone che occupavano l’appartamento sono riuscite ad uscire prima di restare intossicate.

Sono invece sotto controllo i due incendi di bosco divampati in via San Nazario a Savona (attualmente in bonifica) e in zona San Pietro d’Olba a Urbe (spento ufficialmente alle 4 di stanotte).

Quanto alle attività del 118, ancora per tutta la notte sono proseguite le richieste di intervento per intossicazione etilica.