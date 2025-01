Non solo treni, situazione difficile anche in autostrada: pioggia e diversi chilometri di coda

Liguria. Mattinata complicata per i trasporti. Dopo il caos treni, che tiene banco dalle prime luci dell’alba di stamani, la situazione risulta difficile anche in autostrada.

Al momento, infatti, anche a causa della pioggia, sono diversi i disagi (già annunciati con un “bollino rosso” dal bollettino di ieri) che si registrano in entrambe le direzioni.

Coda di 3 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori, in direzione Genova.

Coda di 1 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori, in direzione Ventimiglia. Coda di 1 km tra Spotorno e Feglino, sempre in direzione Ventimiglia, causa lavori.