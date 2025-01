Nautica in lutto: è scomparso Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti e artefice di Marina di Varazze

Savona. Si è spento a causa di un incidente domestico avvenuto nella sua casa di Ayas, in provincia di Aosta, Paolo Vitelli, 77 anni, fondatore di Azimut Benetti, azienda colosso della nautica di lusso con un cantiere anche a Savona. In Liguria Vitelli era stato l’artefice di Marina di Varazze.

Nato a Torino il 4 ottobre 1947, Vitelli fondò Azimut nel 1969 quale azienda di noleggio di barche a vela. Nel 1975 la società iniziò la progettazione delle imbarcazioni ottenendo immediato successo con l’AZ 43′ Bali. Nel 1985 avvenne l’acquisizione dello storico marchio Benetti, nato nel 1873 e a sua volta noto per la creazione di megayacht. Dal 2023 il gruppo è guidato dalla figlia di Vitelli Giovanna e produce in sei cantieri: oltre che a Savona, ad Avigliana in Piemonte, a Viareggio e a Livorno in Toscana, a Fano nelle Marche e Itajai in Brasile, imbarcazioni a motore dai 9 ai 110 metri con i marchi Azimut e Benetti.

Oltre che alle imbarcazioni di lusso, Vitelli si dedicò alla costruzione di porti turistici: oltre alla già citata Marina di Varazze, ricordiamo gli approdi di Viareggio e Livorno, di La Valletta a Malta e sul lago Himki a Mosca. Ma si è anche dedicato all’hotellerie con la catena di “Hotel de Charme”.

Dal 1974 al 2018 è stato console onorario di Norvegia e dal 1998 al 2006 è stato presidente di Ucina (Confindustria Nautica). Da marzo 2013 a settembre 2015 è stato deputato della Repubblica tra le fila della Lista Scelta Civica con Monti per l’Italia e membro del Comitato per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR) e delle Commissioni Trasporti e Finanza.

Luigi Pierfederici, sindaco di Varazze, lo ricorda così: “Il primo pensiero va alla famiglia alla quale esprimo tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione, perché è una tragedia personale e familiare prima di ogni altra cosa. Un imprenditore che su Varazze ha investito e creduto molto. L’ho incontrato ancora recentemente con la sua solita voglia di investire, di fare crescere l’impresa nella nostra città e nel nostro territorio. Sicuramente – ha sottolineato il primo cittadino – una figura che ha marcato e ha segnato comunque il destino della nostra città investendo nel porto che è stata un’opera comunque che ha cambiato la faccia della città e che ha creato lavoro e ha creato impresa. Purtroppo rimane la tragedia a livello familiare e personale. Ci stringiamo intorno ai suoi cari in questo momento di difficoltà e dolore”.

Aggiunge l’assessore comunale varazzino Ambrogio Giusto, che conosceva Vitelli da lungo tempo: “Mi spiace molto. L’ho conosciuto personalmente negli anni ’80 quando costruimmo tre yacht Azimut a Varazze, nei Cantieri Baglietto”.