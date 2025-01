Naufragio della “Tito Campanella”, a Savona inaugura una piastrella commemorativa delle vittime

Savona. Il 14 gennaio 1984 affondava e scompariva (non vennero recuperati né rottami del mercantile, né i corpi dei 24 componenti dell’equipaggio, l’allarme venne diffuso solo otto giorni dopo) nel Golfo di Biscaglia il mercantile savonese “Tito Campanella”. La nave portò con sé le vite di 24 marittimi italiani (siciliani, sardi, pugliesi e campani), nove dei quali liguri tra cui tre genovesi, tre spezzini e tre savonesi, il radio telegrafista Pier Giovanni Dorati 50 anni, di Albissola Marina, il primo macchinista Antonio Gaggero, 59 anni, di Celle Ligure e il giovane di macchina Marco Incorvaia, 22 anni, di Savona.

“Quarantuno anni dopo il ricordo e la battaglia per la ricerca di verità e di giustizia per le vittime di un omicidio sul lavoro continuano dopo che le indagini e i processi si sono conclusi con una sentenza di proscioglimento degli imputati in appello – spiegano dall’Associazione Tito Campanella – Lo scorso anno, in occasione del 40° anniversario dalla scomparsa della nave, erano stati organizzati a gennaio e aprile due eventi in ricordo della tragedia con l’annuncio che entro il 2025 sarebbe stata posta una lapide davanti alla Torretta con i nomi delle vittime e il progetto di un docufilm. I lavori del docufilm inizieranno presto, mentre sabato 18 gennaio alle 11 ci sarà l’inaugurazione della piastrella commemorativa presso Largo Marinai d’Italia (accanto al monumento ‘Ai caduti del mare’, sotto alla Torretta) alla presenza dei parenti dei marittimi della Tito Campanella, delle autorità dei comuni di Savona, Celle Ligure e Albissola Marina, delle rappresentanze delle sezioni di Savona dell’Associazione Marinai d’Italia (ANMI) e dei Guardia Marina Nazionale, dei sindacati e di tutti quanti vorranno essere presenti nel ricordo e nella testimonianza di una tragedia ancora senza verità e giustizia”.

Sabato sarà anche l’occasione “per ricordare un’altra tragedia dimenticata nella quale la gente di mare savonese pagò un duro contributo, quella della motonave Levante, affondata in Sardegna davanti ad Arbatax provocando 12 morti: solo cinque salme vennero recuperate. Tra le vittime savonesi Emilio De Gregori. E di un’altra tragedia, quella della Marina D’Equa, consumatasi nel 1981 con 30 vittime, sempre nel Golfo di Biscaglia”.

Le tre vittime savonesi

La lapide dedicata alla Tito Campanella sarà benedetta da don Piero Giacosa, cappellano della Stella Maris, realtà che con don Mario Genta era stata (e rimane) il riferimento, il “rifugio” della gente di mare e l’aiuto dei familiari e dei giornalisti che seguivano il caso della Tito Campanella. La Stella Maris sarà inoltre presente con il presidente Maurizio Turboni, la cui collaborazione è stata fondamentale per la realizzazione dell’evento di aprile per il 40° anniversario del naufragio della Tito Campanella e con la “campana” di don Mario Genta, che darà i suoi rintocchi alla lettura di ogni nome dei 24 marittimi della Tito Campanella.