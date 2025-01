Nasce il circolo di Fratelli d’Italia di Loano: Luca Steffanina eletto presidente

Loano. Ieri sera tesserati e sostenitori loanesi di Fratelli d’Italia si sono incontrati per dare vita al circolo cittadino del partito e, successivamente, per eleggere le cariche dirigenziali, al fine di “dare immediata operatività al circolo e pianificare da subito le attività sul territorio”.

In questo senso, il primo appuntamento sarà un gazebo il giorno 14 febbraio per promuovere la raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine nell’ambito della campagna nazionale.

Il direttivo del circolo Fratelli d’Italia Loano é così composto: il presidente è Luca Steffanina, il vice Emanuele Zilocchi; il segretario è Giovanni Tognini, il tesoriere Davide Filippi, il consigliere Mirko Zambarino.

Il presidente provinciale Claudio Cavallo dichiara: “Sono particolarmente orgoglioso di aver tenuto a battesimo il nuovo circolo. Loano ha molte eccellenze turistiche, storiche, economiche ma soprattutto ha un grande potenziale da esprimere e noi vogliamo esserci per dare il nostro contributo. Vogliamo contare di più, per dare visibilità ai molti loanesi che hanno premiato Fratelli d’Italia nelle varie elezioni, vogliamo lavorare di più sul territorio per ascoltare i cittadini e farci carico delle loro esigenze”.