Musica, il premio “Città di Quiliano” al quarto posto tra i migliori contest italiani

Quiliano. Per il secondo anno consecutivo il “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente – Premio Città di Quiliano” si conferma tra i migliori contest a livello nazionale dedicati alla canzone emergente.

In questi giorni il portale del MEI (Meeting degli Indipendenti) ha infatti pubblicato la sua classifica “Top Contest” 2024, riportando al quarto posto in Italia la manifestazione che si svolge a Quiliano.

Il festival, nato a Finale Ligure, si è trasferito prima a Genova ed ha poi ha trovato dal 2021 la sua sede a Quiliano, dove ha ulteriormente accresciuto il suo prestigio, ritagliandosi un ruolo da protagonista tra i festival italiani.

L’evento, quest’anno gemellato con il Finale Music Festival, è giunto alla quattordicesima edizione lo scorso 17 dicembre, ed è organizzato dall’Associazione Culturale E20, con la direzione artistica di Roberto Grossi, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, il sostegno della Città di Quiliano e della Fondazione A. De Mari.

“Anche quest’anno la manifestazione si è distinta per l’elevata qualità della giuria (che ha visto giornalisti, musicisti e produttori di livello nazionale), degli ospiti, Alberto Fortis e Paolo Archetti Maestri, e per il crescente numero e livello artistico delle proposte musicali in gara, tra cui la giovanissima e talentuosa vincitrice di questa edizione, Diletta Fosso” afferma il direttore artistico Roberto Grossi.