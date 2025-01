Movida, decreto Piantedosi: i gestori di bar e locali diventano responsabili dell’ordine pubblico

Savona. Implementare sistemi di videosorveglianza che potranno anche essere affidati ad istituti di vigilanza privata, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale; garantire un’adeguata illuminazione delle aree in cui l’attività economica viene esercitata; assicurare l’identificazione dei minori (e ’timbrarli’ come avviene in molte discoteche); segnalare ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l’ordine e la sicurezza pubblica; individuare un referente della sicurezza per il locale che fungerà da punto di contatto privilegiato con le forze di polizia. Sono queste alcune delle linee guida per i gestori dei pubblici esercizi che fanno parte del cosiddetto “codice di condotta” ufficializzato dal decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e che entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Una tegola pesante che ricade sulla testa degli esercenti, già alla prese con numerosi obblighi ed ora anche con nuove responsabilità in materia di ordine pubblico. L’obiettivo del Viminale è quello di innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per la sicurezza all’interno e nelle immediate vicinanze dei locali, valorizzando “i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità”. Così, chi adotta il Codice di condotta può evitare l’automatismo della chiusura e della sospensione della licenza in caso di disordini. Insomma, i gestori dovranno essere alla ricerca di “avventori modello“, ovvero coloro che non portano armi o droga nel locale e neanche spray al peperoncino, si impegnano ad evitare comportamenti molesti e a non abbandonare bottiglie di vetro in giro.

Dalla Fipe Confcommercio arrivano le contestazioni. Per la provincia di Savona il presidente Carlo Maria Balzola ritiene il decreto “solo un aggravio burocratico per chi già lavora correttamente. Come sottolineato dai vertici nazionali, le associazioni di categoria non sono state coinvolte e come al solito si demandano responsabilità a terzi. I gestori dei pubblici esercizi non sono poliziotti, e già rispettano le regole in vigore in materia. Non è ammissibile che si debbano occupare di ciò che avviene all’esterno degli spazi commerciali, perché non è pertinente alle responsabilità e funzioni. Le regole esistono già, basta fare applicare quelle”.

E ancora ribadisce le dichiarazioni di Aldo Mario Cursano, Vicepresidente Vicario di FIPE-Confcommercio: “Le attività degli esercenti offrono un servizio alla cittadinanza, sono luoghi di socialità e non di rischio. La funzione di ordine pubblico è e deve rimanere una competenza esclusiva delle forze dell’ordine. Addossare ulteriori responsabilità agli esercenti, già schiacciati da obblighi gravosi, è una scelta che penalizza l’intero settore”.