Millesimo. Aggiornamento ore 19.40: l’intervento dei vigili del fuoco è terminato. La situazione è stata messa in sicurezza.

La canna fumaria di un’abitazione ha preso fuoco, sul posto la squadra di Cairo dei vigili del fuoco che sta ultimando l’intervento.

Al momento e dalle prima informazioni non ci sarebbero ne feriti ne intossicati per questo non si è reso necessario l’intervento medico del personale del 118.

Resta ancora da capire la dinamica dei fatti.