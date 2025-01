Liguria. Un gennaio che sembra più autunno che inverno, quello che si avvia alla conclusione tra pioggia e umidità. Le previsioni meteo per domenica 26 prevedono per le prime ore del mattino piogge che, in rapido avanzamento da ponente verso levante, interesseranno tutto il territorio regionale e potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale.

Prevista neve oltre i 1700-1800 metri su Appennino orientale ed Alpi Liguri, mentre sui settori interni del centro-levante non sono esclusi fenomeni di graupel associati.

Il tempo dovrebbe migliorare a partire dal primo pomeriggio, prima verso il ponente e poi nel resto della regione. Persisteranno degli addensamenti, con residui piovaschi associati nelle prime ore, nelle aree interne del centro-levante, mentre altrove transito di velature in un contesto stabile.

In serata è atteso un nuovo e deciso generale incremento della copertura nuvolosa, con qualche piovasco sul settore centro-orientale. I venti continueranno a soffiare, con possibili rinforzi fino a forti. In mattinata moderati da nord sul settore centrale, da ovest/sud-ovest sugli estremi della regione e sul Golfo, su quest’ultimo saranno possibili raffiche fino a forte o di burrasca.

Dal pomeriggio ventilazione moderata di Libeccio su gran parte della regione, ad eccezione del savonese dove continuerà ad essere debole o moderata da nord, rinforzi fino a forti sul Golfo e sui versanti padani. Mare tra mosso e molto mosso, temperature minime in calo sulle zone interne e settore centrale, stabili altrove. Massime in aumento sui versanti padani, stazionarie altrimenti.

Costa: Min: +7°C/+12°C – Max: +12°C/+15°C.

Interno: Min: 0°C/+9°C – Max: +7°C/+13°C.