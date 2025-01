Liguria. Un debole fronte perturbato interesserà la nostra regione con piogge diffuse nella giornata odierna. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: venti in graduale rinforzo nel corso della giornata. Al mattino in prevalenza meridionali. Nel pomeriggio venti tesi da nord-nordest tra Genovese e Imperiese e da sud-est a levante

Cielo e Fenomeni: nuvolosità in aumento già nelle prime ore del mattino con le prime deboli precipitazioni che iniziano ad interessare l’Imperiese per poi spostarsi gradualmente verso savonese e genovese. Intensificazione delle precipitazioni nel corso della giornata, in particolare tra Genovese e Spezzino. Nevicate moderate al mattino su Alpi Liguri e sul complesso del Beigua al di sopra degli 800 mt. Quota neve in rapido aumento nel corso del pomeriggio. In serata ancora piogge diffuse e persistenti sulla nostra regione, in particolare sul centro-levante dove a tratti potranno anche essere forti.

Venti: in mattinata deboli ma in graduale rinforzo dai quadranti meridionali. Al pomeriggio venti tesi dai quadranti settentrionali tra genovese e imperiese e dai quadranti meridionali più a levante

Mari: al mattino poco mosso ma con moto ondoso in graduale aumento, fino a mosso. Temperature: stazionarie le minime, in lieve calo le massime. Costa: Min: +5°C/+10°C – Max: +8°C/+13°C; interno: Min: +1°C/+5°C – Max: +4°C/+8°C.

GIOVEDì 23 GENNAIO: al mattino deboli precipitazioni residue sul levante della regione, più asciutto altrove. Schiarite via via in aumento a partire da ponente [EVOLUZIONE INCERTA-SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: tesi da nord tra Genova e Savona e da sud su Tigullio e Spezzino. Mari: mosso. Temperature: in generale lieve aumento.

VENERDì 24 GENNAIO: generalmente nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma nel complesso asciutto. Venti deboli e variabili. Temperature stazione. Mari poco mossi. [PREVISIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]