Meteo: sulla Liguria fine settimana con tempo secco, ventoso e freddo

Liguria. Aria fredda in arrivo da nord-est determinerà un clima secco, ventoso e più freddo sulla nostra regione fino a lunedì 13 gennaio.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 11 gennaio avremo al mattino nuvolosità sparsa su tutta la regione, più intensa sui rilievi di spartiacque, ma senza la minaccia di pioggia. Possibile formazione di galaverna sui valichi più elevati. Nel pomeriggio progressiva attenuazione della copertura nuvolosa con schiarire sempre più ampie a partire da levante.

Venti forti da nord sul settore costiero centro-occidentale e valichi corrispondenti; moderati da nord-est a levante, in rinforzo fino a forti in serata. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature in generale diminuzione: sulla costa minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 11 e 13 gradi; all’interno minime tra -2 e 2 gradi, massime tra 4 e 7 gradi.

Domenica 12 gennaio un po’ di nubi al mattino sui versanti padani centro-occidentali in via di attenuazione, soleggiato altrove.

Venti forti tra nord e nord-est con rinforzi fino a burrasca sui valichi, al largo e negli spazi aperti. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature in ulteriore diminuzione.

Lunedì 13 gennaio soleggiato ovunque. Piuttosto freddo e ventoso.