Liguria. Fase ancora stabile, con un’alta pressione sull’Europa centro-settentrionale che si contrappone ad una goccia fredda presente sul Mediterraneo, garantendo forti correnti settentrionali sulla Liguria.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 16 gennaio avremo al mattino cieli diffusamente velati; miglioramento nel pomeriggio con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento più compatto sul settore centrale interno. Sarà infine possibile qualche fiocco sparso sulle Alpi Liguri al confine con il Piemonte.

Venti dai quadranti settentrionali, generalmente moderati. In nottata e al mattino rinforzo del grecale a levante, con raffiche localmente fino a burrasca (80-90 chilometri orari) tra la Valle Sturla e la parte settentrionale della Val di Vara, in calo nel pomeriggio. Intensificazione delle correnti settentrionali anche a Ponente, con forti raffiche (localmente a 60-70 chilometri orari) tra il genovesato di ponente e l’imperiese che perdureranno anche nel pomeriggio. Mare stirato sotto costa a levante, da poco mosso a mosso su settore centrale e a ponente, molto mosso al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo: sulla costa minime tra 3 e 9 gradi, massime tra 9 e 13 gradi; all’interno minime tra -4 e 3 gradi, massime tra 2 e 9 gradi.

Venerdì 17 gennaio cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, in particolare nell’interno del centro-ponente.

Venti sostenuti dai quadranti settentrionali, specialmente a ponente. Nuova intensificazione delle correnti settentrionali, con raffiche sotto agli 80 chilometri orari tra genovesato occidentale ed imperiese orientale. Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature minime stazionarie, in aumento le massime.

Sabato 18 gennaio cielo inizialmente sereno che andrà via via coprendosi a partire dalle ore pomeridiane e in serata.

Ventilazione sostenuta da nord sul centro-ponente della regione. Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.