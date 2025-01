Liguria. Repentino peggioramento delle condizioni meteo anche a Genova e in Liguria a causa della risalita verso e regioni del nord di un minimo depressionario responsabile della grave fase di maltempo al centro-sud. Avremo piogge diffuse e nevicate a quote medio-basse sui versanti padani nei primi giorni della settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: prestare attenzione sui nodi stradali e autostradali dei settori interni Occidentali a partire dalle prime ore della mattinata per problematiche sulle viabilità legate alle possibili nevicate ( A6 Altare-Ceva). Raffiche localmente superiori ai 50-60 km/h sulle vallate esposte al travaso del Savonese e del Genovesato Centro-Occidentale

Cielo e Fenomeni: peggioramento meteo a Genova e in Liguria già dalla notte, prime precipitazioni inizieranno a interessare i settori interni del Savonese e dell’Imperiese con quota neve in rapido calo fino a 300-400 metri tra Val Bormida e versanti padani del settore Centro-Occidentale, in estensione al Savonese Orientale e al Genovesato centro-occidentale in mattinata, con nevicate a quote medio-basse (400-500 metri) confinate alla Val d’Orba/Erro e al di sopra dei 600-700 metri tra Stura e Scrivia (localmente più in basso entro l’alba nelle zone interessate da omeotermia).

Quota neve superiore ai 1000-1200 metri sul settore centro-orientale. Piogge deboli intermittenti sul Levante costiero. A partire dalle ore pomeridiane precipitazioni che andranno ad insistere maggiormente sul Ponente regionale e sui versanti padani con quota neve in rialzo dallo Spezzino al Genovesato Occidentale con nevicate diffusamente al di sopra dei 1000-1200 metri e possibili fenomeni di gelicidio a partire dai 600 metri tra Valle Scrivia-Stura e Orba.

Lieve rialzo della quota neve anche sul settore occidentale a partire dal tardo pomeriggio, con accumuli nivometrici localmente superiori ai 20-30 centimetri sopra i 700-800 metri Tra Bormida e comparto delle Alpi Liguri/Marittime oltre che sulle vette al di sopra dei 1000 metri del settore Centro-Occidentale.

In serata possibile ulteriore incremento delle precipitazioni tra Savonese Occidentale e Genovesato con nevicate confinate a quote di montagna e sconfinamenti collinari relegati al Cuneese. Piogge deboli intermittenti sui restanti settori fino a fine del periodo.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sul settore Occidentale con rinforzi sulle vallate esposte a travaso della costa Savonese e Genovese. Deboli o moderati da Est, Sud-Est sullo Spezzino.

Mari: stirati sul Savonese, mossi sotto-costa sui settori centro-orientali, molto mosso al largo. Temperature: in lieve diminuzione sui versanti padani con valori minimi e massimi pressoché uguali: saranno comprese sulla costa tra 6 e 15 gradi, tra -3 e 8 nell’entroterra.

MARTEDì 21 GENNAIO: precipitazioni intermittenti e localizzate in mattinata sul settore centro-orientale, in esaurimento pomeridiano. Residue nevicate sulle vette delle Alpi Marittime al di sopra dei 1000 metri. Schiarite sulla fascia costiera dell’Imperiese e del Savonese, in estensione al Genovesato nel corso della mattinata. Nuovo incremento della nuvolosità a partire dalla serata.

Venti: deboli orientali a levante, moderati o forti da nord sul centro-ponente. Mari: stirati o mossi in mattinata, poco mossi ovunque entro sera. Temperature: in aumento sui versanti padani, stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi sulla costa del Savonese e del Genovesato.

MERCOLEDì 22 GENNAIO: Possibile nuovo impulso instabile con precipitazioni localmente abbondanti sul settore centrale e nevicate a partire dai 700-800 metri sul settore occidentale, al di sopra dei 1200 metri sul settore centro-orientale. Ventilazione in rinforzo e mare in aumento nel corso della giornata.