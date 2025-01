Liguria. L’intensa perturbazione che ci ha interessato durante la giornata di lunedì, allenta la morsa sulla nostra regione, portando criticità residue dovute agli ingenti quantitativi di pioggia caduti nell’entroterra fino alla prima mattinata odierna. Miglioramento temporaneo delle condizioni meteo fino a metà settimana.

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: criticità legate alla piena dei bacini medio-grandi del Levante in nottata e prima mattinata (Trebbia-Entella-Vara-Magra), ove non si escludono locali esondazioni. Possibili fenomeni di dissesto, più diffusi sul settore centro-orientale. Raffiche di Libeccio diffusamente superiori ai 50-60 Km/h sul centro-levante e ai 70-80 Km/h sul Mar Ligure. Forte mareggiata di Libeccio con onda significativa superiore ai 4,5-5 MT. e periodo di 8-9 sec.

Cielo e Fenomeni: in nottata forti precipitazioni continueranno ad insistere sull’entroterra del centro-levante con condizioni di forte stress idrogeologico sui bacini medio-grandi del Genovesato orientale e dello Spezzino (Trebbia-Entella-Vara-Magra). Non da escludere qualche colpo di tuono sullo Spezzino, accompagnato da rovesci intermittenti fino alle prime ore del mattino. Possibili nevicate in chiusura sull’ Appennino di Levante sopra i 1200 MT: Miglioramento sui settori centro-occidentali, ove però non si esclude qualche veloce rovescio o pioggia durante la giornata, specialmente sul centro della regione. Tempo più asciutto sull’ Imperiese già a partire dalla mattinata e per l’intero periodo.

Venti: forti dai quadranti meridionali su tutta la regione con rinforzi di Libeccio sui settori Orientali Costieri e del Mar ligure. Raffiche diffusamente superiori ai 70 Km/h a partire dalle ore pomeridiane sulle coste del Genovesato Orientale e dello Spezzino

Mari: molto mossi o agitati in mattinata. Agitati su tutti i settori a partire dal pomeriggio con mareggiata di Libeccio : Onda lunga sul levante localmente superiore ai 4.5-5 MT con periodo di 8-9 sec.

Temperature: stazionarie nei valori minimi a Levante. Massime in lieve diminuzione su valori ampiamente oltre la media del periodo. Costa: Min: +8°C/+14°C – Max: +12°C/+16°C; interno: Min: +0°C/+9°C – Max: +5°C/+12°C.

MERCOLEDì 29 GENNAIO: piogge intermittenti durante la nottata sull’entroterra di Levante. Giornata stabile sul resto della regione con cieli sereni o poco nuvolosi entro pranzo su tutta la regione. Nuovo incremento della nuvolosità a partire dalla tarda serata. [EVOLUZIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: moderati da Sud-Est sotto costa, in attenuazione pomeridiana-serale. Deboli dai quadranti meridionali altrove. Mari: mareggiata di Libeccio in scaduta pomeridiana sul Levante. Da agitati a molto mossi in serata sul centro-ponente costiero. Temperature: minime in diminuzione sui versanti padani e sui settori interni. Massime stazionarie.

GIOVEDì 30 GENNAIO: nuova perturbazione attesa nella giornata di giovedì, dai connotati più “invernali”: nevicate a quote medie sul settore occidentale e tempo più asciutto a Levante. Temperature: in diminuzione sui versanti padani Occidentali e in quota. Ventilazione dai quadranti settentrionali e mari poco mossi o mossi. [EVOLUZIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]