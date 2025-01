Liguria. Il meteo per oggi in Liguria vede un intenso sistema perturbato di matrice atlantica pronto a transitare con piogge intense, stress idrogeologico diffuso e condizioni meteo marine avverse, infatti Arpal ha diramato lo stato di allerta gialla per parte della regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e fenomeni: oggi il meteo in Liguria vedrà dalle prime ore ore del mattino precipitazioni che interesseranno maggiormente i settori interni dell’Imperiese e le medio-alte valli del Savonese Orientale e del Genovesato centro-orientale, ove non si escludono fenomeni intensi e con possibili locali caratteristiche di semi-stazionarietà. Rovesci intermittenti sul resto della regione.

Il rinforzo da parte delle correnti in quota da Sud-Ovest tenderà nel pomeriggio a spostare la fenomenologia progressivamente su Levante e il rispettivo entroterra. Tra pomeriggio e tarda serata di oggi quindi sono attesi i fenomeni meteo più intensi e stazionari con possibili criticità legate a fenomeni di dissesto idrogeologico e “ingrossamento” dei bacini medio-grandi del Levante della Liguria (Entella-Trebbia-Vara), complici le cumulate precipitative che potranno raggiungere e superare i 200-250 mm entro la fine della giornata.

Secondo le previsioni meteo di oggi in Liguria piogge intense ma discontinue interesseranno invece i tratti costieri del Tigullio e dello Spezzino con fasi di pioggia intensa alternate a fasi di stanca. Esaurimento dei fenomeni sul Ponente in serata con residue piogge confinate all’entroterra Imperiese e al Savonese Orientale. Nottata fortemente perturbata sul Levante

Venti forti dai quadranti meridionali su tutta la regione con rinforzi serali sul Mar Ligure e sui settori costieri del Levante. Raffiche diffusamente superiori ai 50-60 chilometri orari.

Mari molto mossi o agitati in mattinata. Agitati su tutti i settori a partire dal pomeriggio con onda lunga sul levante localmente superiore ai 3.5-4 metri.

Temperature in generale aumento, in particolare nei valori minimi con temperature prettamente autunnali sul settore costiero del Centro-Levante: saranno comprese sulla costa tra 9 e 16 gradi, nell’interno tra 1 e 13.

MARTEDì 28 GENNAIO: attenzione per un’intensa mareggiata di Libeccio con onda significativa superiore ai 4.5 metri sul Levante con periodo di 9-10 secondi. Criticità possibili sui bacini del Levante causate dallo “smaltimento” delle forte precipitazioni della nottata.

Piogge residue sui settori interni del Levante con possibili criticità sui bacini medio-grandi (complici le piogge intense della nottata)e qualche colpo di tuono. Progressivo miglioramento sui restanti settori con locali rovesci in mattinata e ampie schiarite a partire dal Ponente nel corso del pomeriggio.

MERCOLEDì 29 GENNAIO: giornata caratterizzata da una condizione di spiccata variabilità: piogge sparse sui settori orientali e ampie schiarite a Ponente. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari molto mossi.