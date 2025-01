Liguria. Prosegue la fase dinamica sull’Europa centro-meridionale, per via di una serie di impulsi atlantici perturbati in discesa sul continente, che porteranno maltempo alternato a brevi pause almeno fino alla prossima settimana.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 23 gennaio avremo in mattinata graduale miglioramento a ponente, mentre persisteranno le piogge nell’interno di levante. Nel corso del pomeriggio cieli da poco nuvolosi a molto nuvolosi, con possibilità di qualche breve rovescio ancora a levante.

Venti deboli, al più moderati dai quadranti settentrionali su savonese e genovesato, con direzione variabile altrove. Mare generalmente mosso. Temperature minime in aumento a levante, stazionarie altrove; in lieve incremento le massime a ponente e levante: sulla costa minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 10 e 14 gradi; all’interno minime tra 0 e 8 gradi, massime tra 6 e 12 gradi.

Venerdì 24 gennaio giornata variabile, con piogge deboli sul centro-levante in serata.

Venti deboli, al più moderati dai quadranti meridionali. Mare inizialmente mosso, in calo a poco mosso nel corso della giornata. Temperature in aumento in particolare nei valori massimi.

Sabato 25 gennaio un richiamo umido sul Mar Ligure determina precipitazioni localmente intense sul settore centrale.

Venti in intensificazione da sud-sud est. Mare da poco mosso a mosso. Temperature massime in calo. Previsione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti.