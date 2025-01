Meteo Liguria, atteso un nuovo peggioramento: in Liguria piogge in arrivo anche all’Epifania

Liguria. L’afflusso, delle ultime ore, di aria fredda dai quadranti nord-orientali, sarà seguito dall’arrivo di umide correnti atlantiche. Infatti, chiusura di settimana con molte nubi e qualche pioggia, mentre nel corso dell’Epifania arriverà una vera e propria perturbazione, i cui effetti sono ancora de decifrare nel dettaglio.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 5 gennaio avremo cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del territorio regionale, con l’eccezione delle schiarite sull’imperiese. Nel corso della mattinata delle precipitazioni in risalita dal mare, generalmente a carattere debole o, al più, moderato, interesseranno il genovesato centro-orientale e lo spezzino. Nel pomeriggio deboli piogge, a carattere intermittente, sul settore centro-orientale; tuttavia, potranno assumere localmente carattere di rovescio nelle zone interne del levante. Verso sera, dopo un pomeriggio in prevalenza asciutto e con qualche schiarita, sono attesi deboli piovaschi anche sull’imperiese.

Venti nella prima parte della giornata deboli o moderati da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante. Dalle ore centrali del giorno permarrà una debole o, al più, moderata ventilazione da nord tra Savona e Genova, mentre sul resto della regione si disporrà dai quadranti meridionali. Rinforzi fino a forti sui versanti padani centro-orientali. Mare tra notte e mattino poco mosso a ponente, poi mosso ovunque. Temperature in generale aumento tra che sul savonese orientale e sulla Val Bormida, dove le massime saranno stabili o in lieve ed ulteriore calo: sulla costa minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 9 e 15 gradi; all’interno minime tra -2 e 6 gradi, massime tra 2 e 11 gradi.

Lunedì 6 gennaio avremo tra la notte e il mattino molte nubi e qualche piovasco sparso, mentre a seguire si assisterà a una generale cessazione dei fenomeni, con schiarite associate, durante le ore centrali del giorno. Infine, verso sera l’approssimarsi di una perturbazione da ovest favorirà una ripresa delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in modo diffuso. Possibili fiocchi di neve a quote medie sulle Alpi Liguri, basse temperature in Val Bormida.

Venti deboli o moderati da nord a ponente, dai quadranti meridionali e con raffiche fino a tesi/forti altrove. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in aumento, ad eccezione del savonese orientale e della Val Bormida.

Martedì 7 gennaio avremo tra notte e mattino piogge, anche a carattere di rovescio, sul centro-levante, ultimi fenomeni a ponente. Dalle ore centrali del giorno cessazione delle precipitazioni e schiarite in avanzamento da ovest verso est. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. Condizioni marine avverse, burrasca di Libeccio sul Golfo.