Meteo: il vento molla un po’ la presa sulla Liguria, ma continua la discesa delle temperature

Liguria. Il Mediterraneo è continuo bersaglio di aria fredda da Est anche se oggi ci sarà una pausa: per almeno un giorno il vento andrà a indebolirsi.

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Oggi cieli pressoché sereni o velati per tutta la giornata sul tutta la regione. Possibili banchi di nebbia o foschia sui fondovalle dei versanti padani nelle prime ore del mattino. Vento debole o al più moderato da Nord, di conseguenza mare poco mosso sotto costa, ancora mosso al largo. Temperature in calo le minime sulla costa tra +0 e +5° C, nell’interno tra -6 e +1° c, in aumento le massime sulla costa tra +10 e +16°C, nell’interno tra +6 e +10°C.

GIOVEDì 16 GENNAIO: Tramontana in nuovo rinforzo su tutta la regione, in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona. Cieli sereni su tutta la regione con il possibile transito di nuvolosità alta stratificata da Nord-Est il tutto in un contesto asciutto. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali, mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature in generale calo.

VENERDì 17 GENNAIO: Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul centro-ponente con raffiche a burrasca. Cielo sereno o al più velato. Temperature stazionarie. L’evoluzione è ancora definita incerta, si capirà qualcosa in più dalle prossime uscite modellistiche.