Liguria. La risalita di una depressione dal Mediterraneo verso nord determinerà un aumento della nuvolosità sulla nostra regione e la comparsa anche di qualche precipitazione tra domenica e lunedi. Vento sempre forte. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: venti di burrasca dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa e valichi corrispondenti.

Cielo e Fenomeni: al mattino nubi alte o velature lungo le coste; addensamenti più consistenti sui versanti padani senza piogge. Nel pomeriggio nubi irregolari su tutta la regione; non si esclude qualche debole pioggia in risalita dal mare verso le coste in serata.

Venti: forti o molto forti da nord con punte attorno a 70-80km/h sul settore centro-occidentale della costa e valichi corrispondenti, moderati da nord-est a levante.

Mari: stirato sotto costa a Levante, mosso o molto mosso al largo e sull’Imperiese per onda corta da est.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento su Tigullio ed Imperiese, pressochè stazionarie sul settore centrale. Costa: Min: +4°C/+8°C – Max: +9°C/+16°C; interno: Min: -4°C/+0°C – Max: +2°C/+9°C.

DOMENICA 19 GENNAIO: al mattino qualche pioggia lungo la costa savonese. Deboli nevicate sui versanti padani corrispondenti oltre i 400-500 metri, ma in attenuazione già prima di mezzogiorno, tempo asciutto sul resto della regione. Nel pomeriggio nubi irregolari ovunque e tempo asciutto a parte qualche fiocco di neve sulle Alpi Liguri.

Venti: molto forti da nord sul settore centro-occidentale della costa e valichi retrostanti, deboli o moderati da nord-est a levante. Mari: stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature: in calo specie sul settore centro-occidentale.

LUNEDì 20 GENNAIO: piogge probabili a ponente, quota neve in rialzo fino a 1000 metri. Lieve aumento termico: [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI].