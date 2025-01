Liguria. Il continuo afflusso di aria fredda dall’Est Europa garantisce un momentaneo ritorno a valori termici consoni per il periodo sul comparto del Mediterraneo Centro-Orientale. Valori pressori in aumento oltralpe favoriranno un rinforzo delle correnti dai quadranti settentrionali con cieli pressoché sereni sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali, specialmente nelle prime ore della mattinata.

Cielo e Fenomeni: cieli pressoché sereni o velati per tutta la giornata sulla nostra regione. Possibili banchi di nebbia o foschia sui fondovalle dei versanti padani nelle prime ore del mattino.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sulle vallate del Genovesato e del Savonese centro-orientale con raffiche superiori ai 60 Km/h tra nottata e mattinata. Forti sulle vette dell’Appennino di Levante. Deboli variabili sullo Spezzino costiero

Mari: stirato sotto costa e mosso o molto mosso sui settori Occidentali del Mar Ligure. Stirati o poco mossi sul Levante costiero.

Temperature: in lieve ed ulteriore diminuzione nei valori minimi con valori localmente vicini allo zero sulle vallate alle spalle di Genova e Savona e abbondantemente sotto lo zero nelle vallate interne e sui versanti padani. Massime stazionarie o in lieve aumento nel Tigullio costiero e nell’Imperiese. Costa: Min: +1°C/+9°C – Max: +7°C/+15°C; interno: Min: -9°C/+2°C – Max: 0°C/+9°C.

MERCOLEDì 15 GENNAIO: cieli sereni su tutta la regione con il possibile transito pomeridiano di nuvolosità alta stratificata da Nord-Est; Il tutto in un contesto asciutto.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali sul savonese centro-orientale. A regime di brezza dai quadranti meridionali sui restanti settori. Rinforzi dai quadranti settentrionali in serata sulle vette. Mari: poco mossi o quasi calmi ovunque.

Temperature: stazionarie le minime con valori localmente vicini allo zero in prossimità della costa (nelle zone soggette a inversione termica). In aumento ovunque nei valori massimi.

GIOVEDì 16 GENNAIO:l’ingresso di aria più fredda da Est/Nord-est porta ad un veloce incremento della nuvolosità nella prima parte di giornata e ad un nuovo afflusso di aria più fredda. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali e temperature in calo a partire dalle quote di montagna e dai versanti padani. [EVOLUZIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]