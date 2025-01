Manovra, Natale e Nasuti (PD): “Il governo toglie risorse ai Comuni anche in Liguria, ma la giunta tace”

Liguria. “Il governo taglia oltre 5 miliardi di risorse ai comuni su messa in sicurezza del territorio, edilizia scolastica, dissesto idrogeologico, sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana, ricadute anche in Liguria soprattutto per le piccole realtà locali, ma la giunta tace”. Lo dicono in una nota Davide Natale, segretario del Pd della Liguria, e Gianluca Nasuti, responsabile Enti Locali della segreteria ligure del Pd.

“La Legge Finanziaria recentemente approvata, è una legge contro gli Enti Locali. Se si scorrono le voci principali è chiaro che il taglio di risorse colpisce pesantemente i bilanci dei Comuni e in particolare quelli di dimensioni più piccole e fatto ancora più grave in settori importantissimi per una regione come la nostra in cui la lotta al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza del territorio, dello sviluppo sostenibile e della rigenerazione urbana rivestono un’importanza straordinaria. In alcuni casi si parla anche di definanziare interventi il cui iter autorizzativo è già stato concluso”.

“Per i comuni sotto i mille abitanti, misura che interessa 23 comuni liguri, è previsto un taglio relativo a progetti di efficientamento energetico e per lo sviluppo sostenibile del territorio, già a partire dal 2025, pari a 1,5 miliardi di euro. Anche se questa Giunta continua a lanciare proclami per la difesa delle piccole realtà e, in particolare, dei comuni dell’entroterra, nessuna azione concreta ha assunto di fronte a questa misura che rischia di danneggiare pesantemente quei comuni così importanti per la tenuta di un presidio territoriale. Anche perché a questa misura deve essere accompagnata quella del definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali destinato alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e a quello, le cui conseguenze saranno molto pesanti per la nostra Regione, per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole e per investimenti di messa in sicurezza di strade”.

“Come Partito Democratico chiederemo che il fondo istituito su nostra proposta la scorsa legislatura per finanziare la progettazione per sostenere i piccoli comuni per la realizzazione delle misure contenute nel Piano di Ripresa e Resilienza venga implementato per fare fronte ai tagli del Governo centrale. Inoltre proporremmo che le risorse del fondo strategico del bilancio regionale siano destinate prioritariamente, in una quota da fissare già dalla prossima discussione di bilancio, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e del territorio. La legge finanziaria del 2025 ha cancellato il fondo istituito nel 2020 per investimenti a favore dei comuni. Un’altra mannaia sui bilanci delle amministrazioni locali che ha l’aspetto di una beffa, visto che le risorse risparmiate saranno destinate, in buona parte, a finanziare il Ponte di Messina”.