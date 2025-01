Maltempo, frane e allagamenti nell’entroterra ligure: 50 persone isolate

Liguria. Frane e allagamenti nell’entroterra genovese. Il maltempo continua a flagellare Genova e la Liguria e questo 2025 inizia il suo percorso all’insegna del dissesto. Due infatti gli episodi franosi che hanno causato danni e criticità nella notte, con ripercussioni sulla viabilità e l’accessibilità di alcune parti di territorio.

La situazione più difficile a Davagna, dove grandi massi insieme ad alcuni alberi si sono sganciati da un versante della strada verso Marsiglia, causando il blocco della strada. Tutto il paese di Marsiglia di fatto è semi-isolato, con l’unica strada carrabile al momento non percorribile da nessuno messo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, si sta operando per la messa in sicurezza della zona, cosa che però potrebbe richiedere ancora diverse ore. Organizzate modifiche ai percorsi dei bus a chiamata di Amt.

Problemi anche a Vobbia, in alta valle Scrivia, dove in serata a causa della pioggia si è verificata una frana sulla provinciale, che ha visto diversi massi di grosse e medie dimensioni cadere sulla carreggiata. La situazione però è meno impattante e la viabilità è garantita da un senso unico alternato.

Durante le piogge della notte si sono verificati anche disagi per la viabilità urbana, con diversi allagamenti sparsi un po’ in tutta la città ma in particolar modo nel ponente e in Val Polcevera. La polizia locale è intervenuta chiudendo per alcune ore la rotatoria Luigi Tenco a Cornigliano e parte di via Cantore in direzione ponente.