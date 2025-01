Lutto a Savona per la scomparsa di Rosa Anna Aonzo, medico e socio fondatore del Gruppo Anmi

Savona. Il Gruppo Anmi di Savona piange la scomparsa di Rosa Anna Aonzo, socio onorario del sodalizio.

“Figlia della medaglia d’oro al valor militare del Genio della Marina Giuseppe Aonzo, eroe di Premuda, ha vissuto sempre seguendo gli ideali paterni di patria, onore, famiglia, solidarietà spronando in tal senso i familiari ed i soci – ricordano i Marinai savonesi – Molto conosciuta in città per aver svolto la professione di medico per oltre 40 anni e per l’attività associativa e sociale svolta”.

Nel gennaio del 2019 era stata madrina del varo della nuova unità navale della Marina Militare “Spartaco Schergat”, successivamente ceduta per interessi nazionali, alla Marina egiziana.

Le esequie si svolgeranno giovedì 30 gennaio alla ore 11 nella chiesa di San Pietro in via Untoria.