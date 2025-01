Luca De Pedrini è lo Sportivo Finalese dell’Anno 2024: “Capace di guidare atleti e squadre al successo, insegnante generoso e altruista”

Finale Ligure. E’ Luca De Pedrini lo Sportivo Finalese dell’Anno 2024. La premiazione è avvenuta ieri sera, durante la festa promossa dalla Consulta dello Sport e tenutasi presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo.

Campione di surf e head coach, performance manager della nazionale di vela alle Olimpiadi di Parigi 2024, De Pedrini ha riportato lo storico risultato delle due medaglie d’oro con la coppia Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti nella classe Nacra 17 e con Marta Maggetti nella classe Iqfoil. Da molti anni cittadino di Finale Ligure, dove vive con la sua famiglia, dopo essersi diplomato al liceo Issel e laureato in Scienze Motorie è stato campione del mondo, europeo e italiano in più classi windsurf. Di assoluto prestigio è stato il titolo mondiale nella classe olimpica II divisione nel 1988, l’anno delle Olimpiadi di Seoul.

Nella motivazione del premio si legge: “Allenatore di vela altamente qualificato (detentore del certificato di coaching di livello 4) e con esperienza in numerose campagne olimpiche, è stato recentemente premiato durante la cerimonia del Collare d’Oro al Merito Sportivo svoltasi a Roma il 16 dicembre con la consegna della Palma d’Oro al Merito Tecnico. Ha dimostrato una solida capacità di guidare atleti e squadre al successo ai massimi livelli delle competizioni internazionali e va evidenziata la sua grande generosità e altruismo, da vero sportivo, nell’insegnare ai più giovani la disciplina del windsurf presso il proprio circolo di appartenenza”.

A margine della cerimonia, che ha visto premiati molti altri atleti finalesi di tutte le età in un clima di grande festa, Valter Sericano, assessore allo sport del Comune di Finale, ha dichiarato ai microfono di IVG.it: “Con questa serata la nostra città ha dimostrato di non essere seconda a nessuno in ambito sportivo. A portare gloria al nostro paese non ci sono solo il calcio e le manifestazioni più note, ma anche altri altri sport. Come amministrazione, è nostro compito investire, ristrutturare gli impianti ed essere vicino ai giovani e, naturalmente, alle società, in modo che possano svilupparsi al meglio e continuare ad ottenere questi risultati”.

Il sindaco Angelo Barlangieri ha aggiunto: “E’ stata una bellissima serata, che ha confermato ancora una volta la qualità e la ricchezza del movimento sportivo finalese. I moltissimi atleti premiati, appartenenti a tantissime discipline, dimostra la poliedricità sportiva che la nostra città è in grado di mettere a disposizione di chi vuole fare sport. Il messaggio finale è quello emerso durante la cerimonia di premiazione: l’importante non è vincere ma fare sport, per stare insieme e vivere le emozioni uniche che praticare una disciplina è in grado di regalare”.