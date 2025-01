Locazioni brevi turistiche, grande partecipazione all’evento organizzato da Finale e Loano: 11 amministrazioni presenti

Finale-Loano. Da Varazze a Laigueglia: idealmente l’intero fronte mare della provincia di Savona, fatte salve poche eccezioni, ha partecipato all’incontro promosso dai Comuni di Finale Ligure e Loano per “condividere obiettivi e strategie per assicurare il rispetto delle regole in materia di locazioni brevi turistiche”, ossia quanto concerne i cosiddetti appartamenti a uso turistico (AAUT).

Oltre ai promotori dell’iniziativa, sono state 11 le amministrazioni che “hanno valutato positivamente di unire le forze al fine di poter garantire un controllo costante ed efficace sugli affitti brevi, molto diffusi nella nostra Provincia, la più ‘turistica’ dell’intera Regione”. La verifica sul puntuale rispetto delle disposizioni che regolano questa attività “è, anzitutto, un atto dovuto nei confronti delle decine di migliaia di persone che scelgono questo tipo di sistemazione per le loro vacanze e che hanno il diritto di poter contare su un’offerta ricettiva sicura e di qualità”.

D’altra parte la mancata osservanza delle regole non raramente integra illeciti di diversa natura: dall’evasione delle imposte sul reddito, alla mancata esazione e versamento alle casse comunali dell’imposta di soggiorno, ma anche l’offerta di immobili fatiscenti o non sicuri, perchè dotati di impianti non verificati ovvero privi delle prescritte dotazioni di sicurezza.

Da non dimenticare infine come l’abusiva locazione di immobili per finalità turistica introduca sempre un fattore di concorrenza sleale verso coloro che operano sul mercato della ricettività turistica nel pieno rispetto delle regole di settore.

A salvaguardia di tutto questo, i Comuni costieri della Provincia di Savona hanno deciso di fare rete per contrastare il fenomeno delle locazioni turistiche non regolari, facendo tesoro delle migliori esperienze consolidate sui singoli territori, a partire dalle prassi operative del Nucleo Tutela del Consumatore della Polizia Locale associata Finale Ligure/Loano, che da tempo opera proficuamente su questo fronte.

Non a caso alla riunione hanno preso parte anche i comandanti della polizia locale di Finale e Loano, che coordinano le attività del Nucleo Tutela del Consumatore fin dalla sua istituzione, ai quali le amministrazioni presenti “hanno manifestato la disponibilità per strategie condivise di azione, da definire sul piano tecnico, tra gli uffici competenti dei diversi enti”.