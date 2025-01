Loano, studenti e docenti del Falcone riprogettano gli spazi esterni per una scuola più sicura e aperta a nuovi modelli didattici e cultura

Loano. Nella prossima estate verranno realizzati importanti lavori nel cortile dell’istituto Falcone di Loano. Per garantire una maggior sicurezza nell’area esterna, attualmente adibita a parcheggio per il personale e gli studenti, si procederà infatti alla completa riasfaltatura delle aree, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Con l’occasione gli spazi esterni saranno riprogettati in modo da poter ricavare un ambiente per realizzare attività didattiche all’aperto. Questo spazio polifunzionale, che verrà ottenuto grazie ad un’estensione del piano terra del porticato vicino al bar, consentirà anche l’organizzazione di eventi culturali all’aperto come presentazione di libri, convegni, conferenze, interventi di esperti e mostre.

La progettazione di questo intervento strutturale è stata avviata grazie al rilievo Topografico realizzato dai ragazzi del corso CAT (Costruzione, Ambiente e Territorio) dell’Istituto Falcone.

Infatti, le classi 3A CAT e 4A CAT nel luglio scorso hanno partecipato al progetto “Stage di rilievo topografico”, un’iniziativa formativa che ha permesso agli studenti di applicare le competenze apprese in aula attraverso attività pratiche sul campo, utilizzando strumentazione professionale. Il corso, della durata di 30 ore, è stato finanziato con i fondi PNRR. Gli studenti sono stati impegnati nel rilievo approfondito di tutte le aree esterne dell’Istituto. Le zone rilevate hanno incluso tutte le pertinenze dell’edificio e si sono estese sino al tratto di via Aurelia in cui è presente l’ingresso principale dell’Istituto. Sotto la supervisione dei docenti Rocco Frano e Adriano Patitucci, e con il supporto del tecnico Massimo Siri, i ragazzi hanno alternato lezioni teoriche a esercitazioni pratiche, utilizzando strumenti di precisione come stazioni totali, ricevitori GPS e metro laser. L’elaborazione dei dati è stata effettuata con il software Meridiana, offrendo agli studenti una visione completa del processo di rilevazione e restituzione grafica.

Il rilievo è stato già consegnato alla Provincia, proprietaria dell’edificio scolastico, per consentire una programmazione degli interventi di manutenzione e conservazione del cortile.

Nel frattempo, è intenzione della Dirigenza dell’Istituto elaborare una proposta progettuale, coinvolgendo le professionalità presenti nel corpo docente (ingegneri, architetti, grafici, ecc.) e gli studenti, per una riqualificazione degli spazi della corte allo scopo di migliorare la viabilità e i parcheggi, oltre a valorizzare le possibilità di attività educative, culturali e di incontro all’aperto. Tra le idee in fase di studio vi sono la creazione di aule esterne, spazi studio, siti per piccoli eventi, incontri con autori, artisti e professionisti, il tutto arricchito da arredi urbani, piante e un accurato studio delle pavimentazioni.

Dopo questa fase di progettazione in cui ci sarà anche la collaborazione dei tecnici della Provincia sarà la stessa provincia a finanziare e realizzare i lavori fortemente voluti anche dal consigliere provinciale Demis Aghittino che dichiara: “l’Istituto Falcone è un fiore all’occhiello della nostra città. Questa valorizzazione, necessaria per rendere la struttura ancora più performante e al passo con i tempi, sarà possibile grazie anche al prezioso aiuto del dirigente scolastico, dei professori e studenti che hanno dato il loro contributo per la realizzazione del progetto”.