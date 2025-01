Loano, Lions e Leo Club ricevono la visita del governatore di distretto Vincenzo Benza

Loano. Ha visto una notevole partecipazione la serata di venerdì 24 gennaio organizzata dal Lions Club Loano Doria con il Leo Club Loano Doria, in occasione della visita del governatore Vincenzo Benza del Distretto 108Ia3 nel ristorante “Shardana” all’interno del porto della Marina di Loano.

Al tavolo della presidenza il sindaco di Loano, Luca Lettieri, il presidente di Zona 3 c Marco Careddu, il vice governatore Nicoletta Nati.

Hanno partecipato anche molti soci del Leo Club Loano Doria con il loro presidente Davide Ferraro.

Durante la serata si è anche votato per la candidatura alla carica di primo vice governatore della socia Nicoletta Nati per l’anno sociale 2025-2026, fonte di onore e soddisfazione per il Club.

Il governatore sanremese, accompagnato dal cerimoniere distrettuale Roberto Pecchinino ha rivolto molti complimenti al Club per le attività svolte e per quelle ancora da realizzare ma già in programma, brillantemente spiegate dal presidente Luana Isella durante il Direttivo, che si è svolto all’inizio della serata.

Oltre ai soci fondatori, sono stati “spillati” diversi soci per la lunga permanenza all’interno del Club, da dieci fino a venticinque anni.

Il Club ha ricevuto ben tre patches che andranno ad aggiungersi alle già numerose presenti sul labaro del Loano Doria e che sono frutto del lavoro svolto nell’anno 2023-2024 con il Club guidato da Marco Careddu.

Il governatore ha lodato il Club anche per un’ importante donazione alla Banca degli Occhi, di cui è presidente Nicoletta Nati ed alla Fondazione Internazionale LCIF e per l’importante soddisfazione dei soci.

“Essere Lion significa prima di tutto essere disponibili a ‘servire’ il prossimo. Cuore e servizio: costruiamo sorrisi. ‘We Serve’ non a caso è il nostro motto” ha dichiarato orgogliosamente il governatore.