Lo Speranza ferma l’Olimpic, il Savona può andare primo

Liguria. Il sabato del girone B di Prima Categoria sorride al Savona. In attesa della sfida allo Sciarbo&Cogo di domani, arrivano risultati incoraggianti per i biancoblù. Infatti, l’Olimpic capolista non è andata oltre il pari contro lo Speranza. Un 1-1 che vedeva peraltro il club del Santuario in vantaggio a fine primo tempo, gol di Crocetta. Ad inizio ripresa, invece, ha pareggiato i conti Alessio Pische, alla nona rete in campionato.

Per quanto riguarda il big match di questo turno, invece, l’esito è stato schiacciante. Il Masone ha infatti steso il Multedo 3-0. Per i granata è la quarta sfida consecutiva senza vincere. Le firme di Volpe, Gatto (che rafforza la leadership della classifica marcatori con 16 reti) e Pastorino portano la squadra di Bruzzone a quota 34 punti in classifica, gli stessi del Savona.

Chiude il quadro delle gare odierne il confronto tra Virtus Bolzanetese e Old Boys Rensen, terminato 2-1. Appuntamento dunque all’incontro di domani in cui la squadra di mister Cola ha la chance di scavalcare l’Olimpic, attualmente a 36 punti.