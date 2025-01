Alassio. L’Istituto Giancardi Galilei Aicardi aderisce al nuovo modello della filiera formativa tecnico-professionale 4+2. Il nuovo modello di offerta formativa integrata 4+2 prevede il raccordo tra i percorsi dell’istruzione tecnica e professionale, i quali dureranno 4 anni anziché 5, e il sistema degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Gli studenti completeranno il percorso scolastico conseguendo il diploma al termine del 4° anno, avendo l’opportunità, a loro scelta, di proseguire gli studi con un biennio formativo di specializzazione, che rilascia il Diploma di Tecnico Superiore, oppure di iscriversi all’Università. Ovviamente in alternativa potranno intraprendere il percorso lavorativo.

La filiera formativa è costituita tra l’Istituto Professionale, un Istituto Tecnologico Superiore (ITS Academy), una struttura formativa accreditata dalla regione che eroga percorsi di istruzione e formazione professionale, un Università, una o più imprese e/o reti d’imprese del territorio, che co-progettano percorsi integrati per offrire agli studenti diversificate opportunità di formazione e di poter effettuare passaggi al suo interno.

I nuovi percorsi sono caratterizzati dal potenziamento delle discipline laboratoriali e professionali, dall’incremento dei percorsi PCTO, dalle azioni di potenziamento dell’internazionalizzazione, favorendo l’apprendimento pratico sul campo.

Il percorso quadriennale dà allo studente un qualcosa in più rispetto al percorso tradizionale: l’esperienza, full immersion in azienda, poiché anche le imprese partecipano direttamente alla costruzione dei curricula. Inoltre, la possibilità di svolgere in stretto legame con le imprese del territorio la parte delle discipline pratico-laboratoriali.

Per informazioni scrivere a: orientamento@isgiancardigalileiaicardi.edu.it oppure chiamare in segreteria al numero 0182470224.