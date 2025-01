Liste di attesa, la Regione accelera su privati e gettoni. L’assessore Nicolò: “Non possiamo fare altrimenti”

Liguria. Primo scossone dell’assessore Massimo Nicolò sulle liste d’attesa. Nelle scorse ore il titolare della delega alla Sanità della giunta Bucci si è attivato per sollecitare i direttori delle Asl a intervenire sulla riapertura delle agende dei privati accreditati per recuperare i ritardi che sono tornati ad accumularsi su diverse prestazioni, sia visite specialistiche sia esami diagnostici.

Ad anticiparlo è stata l’edizione odierna de Il Secolo XIX e oggi Nicolò conferma: “Questo è quanto abbiamo chiesto. I direttori generali si sono impegnati a farlo. D’altra parte non possono e non possiamo fare altrimenti. Ieri ero in Conferenza Stato-Regioni, l’input che viene dal governo va in questa direzione: il piano nazionale dice che lo stanziamento dedicato ed esclusivo fino allo 0,7% del fondo sanitario nazionale deve essere usato per l’abbattimento delle liste d’attesa, quindi prestazioni aggiuntive, gettoni, intramoenia, ove la parte istituzionale non riesca a ottenerla”.

Come aveva spiegato l’assessore nella recente intervista a Genova24, l’acquisto di prestazioni da aziende private continuerà a essere una modalità per accorciare i tempi, con ulteriori stanziamenti da parte della Regione, ma non sarà l’unica. I cosiddetti gettoni, in pratica uno straordinario retribuito circa 100 euro lordi all’ora ai medici che scelgono di farlo, saranno usati sia per ampliare l’orario di attività degli strumenti diagnostici sia per mettere a Cup ulteriori slot per visite negli ambiti più critici, se necessario anche facendo confluire le agende dell’intramoenia, con le Asl che dovranno farsi carico di coprire la differenza tra la tariffa incassata dal medico e il costo del ticket pagato dal cittadino, salvo esenzioni.

Il secondo fronte su cui si muove l’assessorato in questi mesi è quello dei pronto soccorso. La ricetta per attenuare il sovraffollamento durante i picchi di accesso è ormai nota a mira a “ridurre in modo significativo il boarding“, cioè l’abitudine di tenere i pazienti su barelle in attesa che si liberi un posto letto. Come? “Abbiamo già fatto una cabina di regia in modo tale che i tre principali soccorsi dell’area metropolitana, San Martino, Villa Scassi e Galliera, abbiano in dote la gestione di 50 letti in Rsa ciascuno, gestiti da un loro geriatra e un loro bed manager. Il riferimento sono sempre le condizioni cliniche del paziente”, assicura Nicolò.

Nel frattempo l’opposizione in Regione torna all’attacco. “Il gioco del rimpiattino, dello scaricabarile, delle tre carte, ha stancato – scrivono in una nota congiunta il segretario ligure del Pd Davide Natale e Katia Piccardo, responsabile sanità della segreteria regionale -. Il tema fondamentale che sta alla base di come si deve intervenire sulla sanità per assicurare ai cittadini un servizio adeguato e ai professionisti di lavorare in serenità passa esclusivamente da un incremento delle risorse e da una diversa organizzazione del servizio e del sistema sanitario e da un incremento del personale di tutte le professioni. Di e-mail, conferenze stampa e annunciazioni siamo stanchi”.

“Caro Nicolò, siamo noi a dire che nonostante le roboanti parole, nulla si è mosso in questi mesi – proseguono gli esponenti dem -. La situazione è solo peggiorata con sempre più cittadini che rinunciano a curarsi. Ma come può un direttore generale aprire le agende se la giunta chiede loro di tagliare per decine di milioni di euro il proprio bilancio? Come possono i dirigenti assicurare un ampliamento dell’orario di lavoro delle macchine se non vengono fatte assunzioni per farle funzionare? La soluzione non è garantire dei gettoni ai medici di Asl e altre misure tampone, che possono risolvere i problemi per un giorno, un’ora o poco più. Servono misure per un cambio strutturale e continuativo che risolva i problemi che nove anni di governo di questo centrodestra ha incancrenito. Invece di fare i primi della classe, pensare di avere poteri da supereroi, si apra un serio confronto, noi sapremo fare la nostra parte”.