L’ispettore Calcagno colpisce ancora: successo in vista per “Dalle paludi al cielo”, il nuovo romanzo di Maurizio Pupi Bracali

Ceriale. A soli pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo romanzo giallo “Dalle paludi al cielo” dello scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali, edito da Edizioni del Delfino Moro lo scorso 7 dicembre, già si profila un particolare successo per questa nuova opera con protagonista l’ormai “quasi celebre” ispettore Calcagno, come egli stesso si definisce nei vari romanzi facendo sua l’affermazione di una storica lettrice che segue il poliziotto ligure fin dal primo dei diciassette libri (“Nostra Signora degli Ulivi” del 2005) che lo vedono impegnato nelle spinose inchieste che si svolgono nel ponente savonese.

Considerando che la maggior parte di consensi rivolti alla narrativa di Bracali arrivano in estate col flusso di turisti provenienti da fuori Liguria (l’autore ha vinto anche il prestigioso Premio Pisani che nell’ambito del festival albenganese “Su la testa” viene ogni anno assegnato a chi fa divulgazione e valorizzazione della nostra regione attraverso la propria arte), l’attuale precoce e valida situazione fa ben sperare per un’ulteriore affermazione per i mesi a venire.

“Sarà perché hanno messo la mia foto in copertina” scherza Bracali in proposito, aggiungendo poi più seriamente: “E’ stata una sorpresa questa scelta editoriale fatta a mia insaputa per festeggiare i vent’anni di esistenza dell’ispettore Calcagno che essendo una sorta di mio alter ego molti identificano con la mia persona”.

Come in altri romanzi gialli dell’autore cerialese, la storia si dipana su due inchieste parallele legate a due omicidi perpetrati uno oltre trent’anni fa e un altro più attuale commesso ai nostri giorni. Toccherà a Calcagno, il poliziotto della porta accanto, gran consumatore di birra e sigarette, coadiuvato dai suoi fedeli collaboratori e amici, scoprire un eventuale nesso tra due fatti criminosi così lontani tra loro. Le schermaglie umoristiche tra i vari personaggi stemperano la drammaticità dei fatti e le descrizioni delle bellezze naturalistiche del nostro territorio, che hanno fatto premiare Bracali come divulgatore della nostra regione anche fuori Liguria, sono sempre presenti.