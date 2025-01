Liguria tra le prime regioni italiane per l’incidenza dei virus influenzali: ecco la situazione nella Asl 2

Liguria. “La prima settimana di gennaio ​è stata sicuramente la più pesante per l’influenza in Liguria, con molti ricoveri dovuti anche a virus diversi, la B, la A, H1N1. L’influenza continuerà a colpire anche la prossima settimana. ​Con una incidenza di circolazione del virus dell’11.8% siamo tra le prime regioni italiane​ dopo Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia”.

Così l’assessore​ regionale alla Sanità Massi​mo Nicolò in merito alla circolazione dell’influenza in Liguria.

“Ancora di più in questa fase ringrazio tutti i sanitari che in questi giorni, così come durante le vacanze di Natale, sono al lavoro per tutelare la salute dei liguri. Ringrazio anche i medici che ci hanno permesso di attivare gli influenza Point, che ricordo rimarranno aperti anche durante questi ultimi tre weekend di gennaio​”.​

Per quanto riguarda il savonese, la Asl 2 ha registrato 325 accessi tra il mese di dicembre e l’Epifania negli ambulatori per codici minori, attivi nel periodo delle festività.

Gli “Influenza Point” saranno quindi operativi nelle seguenti giornate di 11-12, 18-19, 25-26 gennaio. Le sedi rimarranno invariate rispetto a quelle natalizie: Pietra Ligure – Ospedale Santa Corona dalle 14 alle 20; Savona – Ospedale San Paolo dalle 14 alle 20; Albenga – Ospedale Santa Maria Misericordia dalle 14 alle 20; Varazze – Studio medico Ebinobi (via Carattino, 39) dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18; Alassio – Alassio Salute (vico della Chiusetta, 14) dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.

​”L’incidenza di sindromi influenzali​ in Liguria – continua il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi -​ ha raggiunto il picco durante le vacanze natalizie in anticipo sul quadro nazionale; nella nostra regione in particolare abbiamo osservato una frequenza di malattia molto elevata nella coorte degli over65 con ricadute sugli accessi ospedalieri”.

“Stiamo osservando la co​-circolazione di più tipi e sottotipi di influenza, con prevalenza di virus A(H1N1), e di altri virus respiratori. Anche nelle altre regioni l’incidenza è in aumento, non possiamo, quindi, escludere una seconda riaccensione della circolazione virale anche nelle prossime settimane​” conclude Ansaldi.