Lavori sulla linea ferroviaria, tutte le modifiche alla circolazione ferroviaria tra Finale Ligure e Loano

Finale Ligure/Loano. Alla luce delle attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo FS per sabato 18 e domenica 19 gennaio e della conseguente sospensione della circolazione ferroviaria tra Loano e Finale Ligure dalle 00.01 di sabato 18 alle 4.00 di lunedì 20 gennaio, la circolazione dei treni del Regionale e Intercity subirà delle modifiche.

Venerdì 17 gennaio il treno Regionale Veloce 3041 da Milano Centrale ad Alassio termina la corsa a Finale Ligure Marina; il treno Intercity 518 da Roma Termini a Ventimiglia termina la corsa a Savona. Sabato 18 e domenica 19 gennaio i treni del Regionale tra Ventimiglia, Imperia, Alassio o Albenga e Savona, Genova, levante ligure, Milano o Torino sono cancellati parzialmente nella tratta Albenga o Loano – Finale Ligure Marina o fanno capolinea nelle stazioni di Albenga, Loano, Finale Ligure Marina o Savona. Alcuni collegamenti modificano l’orario anche con anticipi; inoltre i collegamenti Intercity Ventimiglia-Milano e Roma sono parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia-Savona.

Nella tratta sospesa al traffico ferroviario sarà attivo un servizio bus. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

I lavori riguardano la sostituzione del ponte ferroviario sul torrente Bottassano. L’intervento per un investimento di 2,7 milioni di euro prevede la sostituzione del ponte ad arco in muratura con un impalcato metallico che amplierà l’alveo del torrente in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario dai precedenti 5,90 a 10 metri, migliorando significativamente le condizioni idrauliche nel rispetto delle normative vigenti in materia

Rete Ferroviaria Italiana, ha predisposto brochure informative e locandine dedicate all’interruzione distribuite ed esposte nelle principali stazioni interessate con le informazioni di dettaglio dell’interruzione e delle modifiche di circolazione.

Inoltre, alle stazioni di Finale Ligure e Loano, il servizio di informazioni sarà supportato, da un desk con personale dedicato che offrirà un nuovo punto di riferimento ai viaggiatori per conoscere le finalità dei cantieri, i servizi in stazione e avere le informazioni sul proprio viaggio