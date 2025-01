Lascia a casa da sola la figlia di 5 anni, lei esce e la trovano alla fermata del bus: denunciato

Liguria. Ha lasciato a casa la bimba di 5 anni che stava dormendo. Erano le 8 del mattino e lui doveva fare una commissione urgente e non voleva svegliarla, ha spiegato poi ai poliziotti. Ma la piccola invece si è svegliata e, preoccupata di non trovare nessuno in casa, si è messa la giacca sopra il pigiamino ed è uscita in strada. A trovarla è stato un passante alla vicina fermata del bus.

E’ successo ieri mattina nel quartiere di Quezzi. La bimba era infreddolita e tremante. Per questo è stata accompagnata dall’ambulanza all’ospedale Gaslini di Genova.

Il padre, un 36enne originario del Bangladesh, regolare sul territorio nazionale, nel frattempo non trovando la figlia al suo ritorno si è messo a cercarla a piedi per mezza città finché non è stato raggiunto dai poliziotti che l’hanno rassicurato e contestualmente denunciato per abbandono di minore.

La piccola, immediatamente dimessa dal Gaslini senza conseguenze, è stata affidata alla madre che era rientrata dal lavoro.