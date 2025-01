L’Altarese batte il Mallare nel derby, Ponte: “Sapevamo che sarebbe stato difficile”

L’Altarese si aggiudica il derby contro il Mallare per 1 a 0. Vittoria che acuisce la crisi dei “lupi”, che hanno appena tre punti ottenuti contro il fanalino di coda Borgio Verezzi. Vittoria con rete di Gagliardi che porta i giallorossi a quota 18 punti in classifica.

Viste le difficoltà del Mallare da neopromossa ci si poteva aspettare una partita più facile per gli ospiti. Così non è stato con l’allenatore Alessio Ponte che elogia la prova dei suoi anche in virtù dello spirito battagliero degli avversari.

“Sapevamo che sarebbe stato un derby molto difficile. Il Mallare ha pochi punti ma in casa ha reso la vita difficile a molti ed è una squadra valide. La partita poteva diventare sporca ma siamo stati bravi ad affrontarla di migliore dei modi. Sul prosieguo del campionato? Ragioniamo partita dopo partita. Era importante vincere questo derby per la società e per i ragazzi“.