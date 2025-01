LaerH, il sindaco Tomatis si unisce ai sindacati e chiede incontro con la proprietà

Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis si associa alla richiesta di un incontro con il direttore LaerH già formulata dalla parte sindacale.

Afferma il primo cittadino: “A seguito dell’ordinanza di proroga della chiusura dell’attività produttiva, proroga che è stata richiesta dalla proprietà per poter effettuare la completa sostituzione dell’impianto di produzione dell’acqua demineralizzata necessaria al funzionamento dell’impianto, mi sono confrontato con i sindacati”.

“Mi hanno informato che 14 dipendenti hanno ripreso la propria attività, ma è altrettanto indispensabile un incontro con il direttore dell’impianto di Albenga per avere garanzie, sia per quanto riguarda l’aspetto produttivo, sia, evidentemente, per la sicurezza sul lavoro”.

“È indispensabile avere un cronoprogramma certo degli interventi che devono essere fatti sulla parte della sicurezza. Senza dubbio la decisione di sostituire (e non riparare) l’impianto di produzione dell’acqua è positiva” aggiunge Tomatis.

“Garantire condizioni di lavoro sicure significa rispettare la vita e il valore di ciascuna persona, perché il lavoro è luogo di crescita e realizzazione personale e non può costituire un rischio per la propria salute e incolumità”.

“Parallelamente è importantissimo l’aspetto dell’attività produttiva, infatti Laer H è una realtà molto importante sul nostro territorio e impiega oltre 50 lavoratori, alcuni con professionalità altamente specializzate. È importante salvaguardare questa azienda e al tempo stesso, e prima di tutto, la sicurezza sul lavoro” conclude il sindaco albenganese.