La Superba volta pagina dopo la sconfitta contro il Millesimo, Pisani: “Domenica con il Finale proveremo a vincere per l’obiettivo salvezza”

Genova. La Superba viene battuta 4-1 dal Millesimo nello scorso turno di campionato di Promozione. Il tecnico dei genovesi, Christian Pisani, vede aspetti positivi nonostante la sconfitta: “Il Millesimo è una signora squadra, sicuramente lotterà per vincere questo campionato. Noi puntiamo a una salvezza. Diciamo che gli episodi all’inizio sono stati un po’ sfavorevoli a noi e hanno condizionato un po’ la nostra partita. Con questo non voglio togliere di merito a Millesimo. Anche vero che al secondo tempo, anche se con un uomo in meno, siamo entrati abbiamo fatto la nostra prestazione. Ci abbiamo provato, non è andata come volevamo ma non sono queste sicuramente le partite che dobbiamo andare a vincere a vincere. Ovvio che se arrivano punti sono pesantissimi, da domenica cercheremo di iniziare il nostro percorso”.

Padroni di casa in dieci uomini dal trentaduesimo del primo tempo per l’espulsione di Rossi: “L’inferiorità ha inciso secondo me tanto. Con la voglia e il carattere ci abbiamo provato e sono stati poco fortunati magari in qualche situazione. Sicuramente porto a casa la voglia e la determinazione che ci hanno messo i miei ragazzi“.

“Si torna sul campo, ci si allena concentrati come facciamo ogni volta. Quando affronti squadre così forti ci sono certe situazioni dove si è magari più in difficoltà. Domenica col Finale proveremo a portare a casa il massimo del risultato. Quelli sono i punti che dobbiamo portare per ottenere una salvezza il prima possibile”, chiosa.