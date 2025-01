La Scuola Kung Fu Touei Chou Finale Ligure al raduno tecnico nazionale “PWKA Wushu International Workshop” di Milano

Finale Ligure. Sabato 25 e domenica 26 gennaio, maestri e istruttori della Scuola Kung Fu Touei Chou Finale Ligure, Sezione della Polisportiva del Finale A.S.D. hanno partecipato al raduno tecnico Nazionale PWKA che si è svolto a Milano presso il Centro Pavesi.

Durante il PWKA Wushu International Workshop, questo il nome dell’evento, maestri e tecnici provenienti da tutta la penisola, hanno svolto lezioni pratiche e teoriche, insieme a Docenti Nazionali ed Internazionali. Per quanto riguarda l’arbitraggio del combattimento tradizionale il corso di aggiornamento è stato tenuto dal Maestro Roberto Civallero.

In occasione del Capodanno Cinese che cade il 29 gennaio i rappresentanti della prestigiosa Università di Pechino, hanno regalato a tutti un momento di spettacolo per l’avvento dell’anno del Serpente di Legno con un’esibizione di gruppo.

Al termine delle lezioni sono state consegnate le cariche annuali per maestri ed arbitri.

Per la scuola di Finale Ligure il maestro Roberto Civallero mantiene la carica di Responsabile e Formatore Nazionale per il settore Combattimento e ottiene il diploma di Tecnico Arbitrale Europeo. Confermato il diploma di arbitro per il combattimento anche per il Maestro Aurora Bagnasco e inizia l’avventura arbitrale anche per l’istruttore Nicola John Olin, che svolge il corso e si specializzerà nel regolamento del combattimento Duan Bing (spada gommata).