La Provincia di Savona istituisce il “Consiglio della Memoria” per celebrare l’80° anniversario della Liberazione

Savona. La Provincia di Savona celebra, per la prima volta, la Giornata della Memoria con una seduta straordinaria e solenne del Consiglio Provinciale, denominata “Consiglio della Memoria”, che si terrà lunedì 27 gennaio 2025 alle ore 12:00 presso la Sala del Consiglio della Provincia. L’iniziativa intende rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto e alle persecuzioni perpetrate dal regime nazista, ribadendo l’impegno delle istituzioni nel preservare la memoria storica e nel promuovere i valori di pace, tolleranza e rispetto dei diritti umani.

L’evento, che coincide con l’80° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, rappresenta un momento di grande significato per la Comunità savonese. La Provincia di Savona ha voluto istituire questa speciale seduta consiliare per creare un’occasione di riflessione condivisa e per sottolineare il ruolo cruciale delle istituzioni nel sensibilizzare la cittadinanza su temi di importanza storica e sociale.

Il “Consiglio della Memoria” prevede una scaletta ricca di momenti di grande impatto evocativo e celebrativo, in cui alle orazioni commemorative del Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri e del Presidente ANED Simone Falco si accompagneranno testimonianze dirette e personali, tra cui la lettera originale scritta dalla sorella di un deportato savonese, letta pubblicamente per l’occasione dalla moglie di un uomo deportato nello stesso rastrellamento e la proiezione di un video commemorativo, realizzato con immagini dei viaggi della memoria promossi dall’ANED e dagli istituti scolastici superiori del territorio.

Saranno presenti le massime autorità del territorio, tra cui Consiglieri Regionali e Provinciali, i Sindaci savonesi, i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’ISREC, dell’ANPI e di tutte le Associazioni Combattentistiche locali.

Il Presidente Olivieri ha dichiarato: “La Giornata della Memoria è un monito perenne per ricordare le tragedie del passato e per promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla dignità umana. Questo “Consiglio della Memoria” vuole rappresentare un momento di riflessione collettiva, non solo per commemorare, ma anche per rinnovare il nostro impegno a costruire un futuro migliore, libero dall’odio e dalla discriminazione”.