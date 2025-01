La Genova Calcio alza la Coppa d’Eccellenza. Mazzocchi: “Oggi abbiamo concretizzato, successo di prestigio per un club giovane”

La Genova Calcio batte 3 a 1 il Pietra Ligure al Chittolina di Vado e alza al cielo la Coppa Italia d’Eccellenza riservata alle squadre liguri. Un successo che apre la strada della fase nazionale, con la squadra vincitrice che avrà diritto alla promozione in Serie D. Si apre ora uno scenario piuttosto curioso per i genovesi, che negli spareggi nazionali proveranno a ottenere il salto di categoria – obiettivo non dichiarato ma un pensierino a inizio anno c’era – mentre in campionato dovranno in fretta rialzare la china per evitare lo spettro retrocessione visto che al momento sono penultimi. Una differenza tra coppa e campionato sottolineata anche da mister Paolo Mazzocchi, che aveva iniziato la stagione come vice per poi essere promosso a primo allenatore dopo la separazione tra il club e mister Giuseppe Maisano.

“Spero che questo trofeo ci dia il giusto entusiasmo – esordisce il tecnico -. La Genova Calcio ci teneva tantissimo. Siamo una società giovane e questo era uno degli obiettivi primari. Il Pietra è una squadra fortissima e ci ha messo in grande difficoltà, noi per una volta siamo stati cinici e abbiamo sfruttato le occasioni”.

Una finale caratterizzata anche da defezioni e acciacchi importanti. Uno su tutti il problema occorso a Riggio a fine primo tempo. Ma i biancorossi non hanno subito un possibile contraccolpo e hanno portato a termine l’impresa. Dichiara Mazzocchi: “3 difensori su 4 si sono infortunati tra primo e secondo tempo. Riggio è svenuto all’intervallo. Ma siamo andati avanti con il nostro modo di vedere il calcio e un po’ di leggerezza. Abbiamo cercato di non caricare troppo la tensione, nonostante venissimo da un periodo negativo. I ragazzi si sono allenati bene e hanno fatto la differenza”.

Ha colpito anche la gestione tattica di alcune situazioni particolari, come i corner in fase difensiva. “Lasciare dei giocatori fuori dall’area negli angoli contro – commenta il mister – significa far arrivare meno saltatori. Abbiamo provato questa tattica e ci è andata bene. Oggi ridiamo ed è la prima soddisfazione che mi tolgo da allenatore della Genova Calcio“.

Ovviamente la soddisfazione di oggi non può cancellare il difficoltoso cammino in campionato. I biancorossi sono penultimi e i tre punti mancano da novembre. “Dobbiamo cambiare mentalità – conclude Mazzocchi – e lavorare partita su partita, giocando come le squadre che si trovano nella nostra situazione di classifica. Bisogna avere il coltello fra i denti e pensare che ogni pallone sia decisivo. Oggi abbiamo avuto la cattiveria per fare gol”.