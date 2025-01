La Cairese si prepara ad iniziare il 2025, la vice presidente Vico: “Obiettivo salvezza, possiamo farcela. La famiglia Boveri non ha mai avuto intenzione di lasciare Cairo”

Cairo Montenotte. A fine settembre i gialloblù hanno annunciato un nuovo ingresso in società: quello di Elisa Vico, moglie del presidente Fabio Boveri, come vice presidente. Arrivati al suo quarto mese alla Cairese, entrati nel 2025, Vico è diventata una figura molto attiva all’interno del club.

Un compito prettamente amministrativo il suo ma non si toglie il momento della domenica per tifare la squadra verso l’obiettivo sportivo primario del mantenimento della categoria: “Gli uomini per farlo ci sono, ci proveremo fino alla fine“. E sull’impegno della famiglia Boveri per la Cairese nonostante la forte presenza nel Novara: “L’intenzione di lasciare la Cairese non c’è e non c’è mai stata l’idea di farlo“.

Vice presidente Vico, come è nato il discorso di entrare in società?

Anche l’anno scorso e gli altri anni aiutavo sempre dove c’era bisogno. Alla cassa, al bar, qualsiasi posto. Dove serve io aiuto, non c’è problema. Poi mi sono ritrovata con mio figlio Federico che ci ha lasciato da un giorno all’altro per andare a Novara e quindi sono stata un po’ costretta a prendere il suo posto. Lui mi aiuta ancora un pochino perché tante cose burocratiche di gestione non le sapevo perché non me ne ero mai occupata. Perciò mi sono appoggiata molto ala commercialista, alla nostra segreteria e a tutti quanti che collaboriamo molto tutti assieme per qualsiasi cosa. Ho dovuto iniziare a gestire io le cose via mi sono trovata in questa situazione qua e quindi logicamente quando non c’è mio marito, che non c’è tanto al campo, sono io che gestisco.

Di che cosa si occupa principalmente?

Mi occupo della questioni amministrative. Cerco sempre di far quadrare il budget e di vedere che le cose tornino. Le questioni tecniche non mi competono. Collaboro molto sia col direttore generale sia con la segreteria per tutte nuove normative, tutte le nuove cose che ci sono in Serie D, che sicuramente la differenziano molto dall’Eccellenza. Abbiamo dovuto un po’ ristrutturarci: già l’anno scorso eravamo un po’ abituati collaborare un po’ di più con i commercialisti perché appunto c’è stata la nuova riforma e quindi ci sono state nuove disposizioni. Adesso oggi ancora di più perché una società di Serie D è un quasi come un’azienda.

Che cosa ha potuto capire dell’ambiente Cairese da quando lo segue?

Forse siamo ancora un po’ dilettanti, però dall’altra parte noi siamo una società in cui tutti i componenti collaborano molto. Non è che ognuno svolge il suo compito e basta. Ci confrontiamo. Parliamo di vari argomenti e cerchiamo di trovare sempre le soluzioni migliori per la società. Penso che possa essere anche d’aiuto avere più punti di vista. Anche per il nostro Torneo Internazionale, che stiamo già organizzando da diversi mesi, tutti collaborano per cercare di fare il meglio, che non è facile perché è una cosa molto impegnativa. Ci sono tante persone, le quali metterebbe male nominarle tutte, che proprio hanno una passione per la Cairese e vengono ad aiutarci. Voglio ricordare per esempio Poetti: una vita sui campi a Cairo, abita a fianco al nostro campo sportivo, viene ancora a controllare quando segnano le righe del terreno di gioco a quasi 88 anni. Questo è un ambiente familiare ed è proprio questo il bello del paese che riunisce le persone nella passione per il calcio.

Un giudizio sulla prima parte di stagione?

L’anno scorso ci hanno massacrato, si diceva che non saremmo mai arrivati dove volevamo arrivare. Alla fine ci siamo riusciti ed è ò logico che. arrivati a giugno inoltrato, è stato fatto un po’ tutto di corsa. Strutturarsi non è facile, neanche nella squadra: quando hai già una base puoi aggiungere due o tre diverso che arrivarci all’ultimo minuto e fare una squadra così Sicuramente siamo partiti bene e poi abbiamo avuto un grande momento di difficoltà anche non solo portato dagli infortuni secondo me. Comunque con la Lavagnese abbiamo perso ma abbiamo giocato bene, anche se non sono un tecnico. Poi siamo andati un po’ allo sbando in generale quando non si sono più visti i risultati. Abbiamo cambiato il mister perché quando vai male devi fare un cambiamento e, per adesso, non ci siamo ancora incamminati tanto. Abbiamo provato a cambiare qualcosa, qualche bella partita l’abbiamo anche fatta come quella con il Ligorna ultimamente, o anche con il Varese tutto sommato, non meritavamo di perdere. Adesso spero che arrivi ancora qualcuno che stiamo guardando. Indizi? Non mi occupo di mercato, però sicuramente arriverà un attaccante dopo la partenza di Gueye. Abbiamo dei giocatori validi, non mi sembra che abbiamo una rosa proprio delle ultime posizioni in classifica. Poi c’è da dire che, quando tutto comincia ad andare male, sembra proprio che non voglia girare la situazione. Noi faremo del nostro meglio.

La questione Albenga è molto dibattuta dagli addetti ai lavori del Girone A e non solo. Qual è il suo pensiero a riguardo?

Sicuramente vedere una società in difficoltà dispiace sempre. Così come vedere Savona in Prima Categoria, aver visto l’Albisola che è sparita quando anche mio figlio ha contribuito alla vittoria di due campionati. Quindi c’è del dispiacere ma devo anche dire che i campionati così sono falsati. Chi ad inizio anno ha perso con l’Albenga oggi la incontra avvantaggiato. Anche noi ci abbiamo vinto ed eravamo contro una squadra di ragazzini, onestamente. Non so cosa sarebbe meglio fare in questo momento per loro, la situazione non è facile.

Quali sono i buoni propositi per il 2025? Tra Cairese e Novara la famiglia Boveri è particolarmente impegnata

Tra le due società, intanto, c’è una buona collaborazione, specialmente sui giovani. Anche il nostro portiere che è molto bravo appunto viene da Novara. Continueremo sicuramente la collaborazione e anche i giovani della Cairese eventualmente possono passare dall’altra parte. Adesso inizieranno poi andare a provare anche loro su in Piemonte. Il primo obiettivo della Cairese è mantenere la categorie e ci proveremo fino alla fine. Secondo me gli uomini ci sono. Il Novara ha ovviamente altre prospettive: adesso è salito abbastanza in classifica quindi si spera che si riesca a disputare i playoff.

Cairese e Novara sono due impegni particolarmente importanti e in gialloblù avete portato degli ottimi risultati in questi anni. Ma l’ingresso nel Novara non ha mai distolto attenzione o tolto energie dalla vostra attività con la Cairese?

“Da quando la famiglia Boveri è entrata all’interno del Novara in tanti si sono fatti questa domanda. L’intenzione di lasciare la Cairese non c’è e non c’è mai stata l’idea di farlo. Ognuno di noi si occupa di una società ed infatti io sto cercando di occuparmi un po’ di più della Cairese. Per quanto mi riguarda, la mia squadra del cuore è la Cairese.