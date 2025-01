Serie d

La Cairese rimonta il Vado ed è colpaccio al Chittolina, Nappi: “Vittoria meritatissima, se la mia squadra gioca a calcio vinceremo parecchie partite”

"Non mi interessa se gli avversari sono costruiti per vincere, ci abbiamo creduto fino alla fine". Sesto risultato utile consecutivo per i gialloblù, zona playout staccata di cinque punti: "Ad Imperia eravamo morti. Poi è nato qualcosa da Ligorna. Spensieratezza? No, lottare fino alla fine"