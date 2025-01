La Cairese rialza la testa e Befana di lavoro. Nappi: “Presi tre punti su cinquantasette”

Le buone indicazioni raccolte prima di Natale nello 0 a 0 contro il Ligorna trovano conferma nella prima partita del 2025 della Cairese. I gialloblù hanno trovato la vittoria per 3 a 1 sul campo del Borgaro Nobis, salendo così a quota 20 punti. Partita sbloccata al 22′ da Fernandez. Raddoppio al 34 di Oubakent. I piemontesi hanno accorciato con Massari al 52′. Il goal che ha chiuso la partita è stato firmato da Castiglia su rigore conquistato da Oubakent, spesso tra i più positivi da quando è arrivato.

Mister Marco Nappi promuove la prestazione della sua squadra intervistato da Daniele Siri ai microfoni del club: “Una partita importante giocata bene su un campo bruttissimo. I ragazzi hanno fatto una prova di carattere su un campo stretto contro una squadra che lanciava e cercava lo scontro fisico. Fino al 2 a 0 abbiamo giocato molto bene. Ho detto ai ragazzi che era la prima partita di un nuovo campionato con 57 punti in palio. Tre ce li siamo messi in tasca, importanti per il morale anche”.

“Siamo stati bravi a non disunirci quando hanno accorciato – prosegue -. Oubakent ha fatto una bellissima azione conquistando il rigore. Abbiamo disputato una partita fisica. Gargiulo e Boveri hanno fatto una grande partita. Vignaroli, a prescindere dal suo piccolo errore, ha disputato un’ottima gara come Garbarino. Il portiere Cangane sta crescendo e prendendo sicurezza, all’inizio ha avuto qualche difficoltà per la lingua essendo brasiliano”.

Domenica al Brin arriva la Sanremese: “Non era facile neanche oggi perché se avessimo perso ci saremmo trovati in una situazione bruttissima. La grinta e la determinazione sopperiscono anche al livello tecnico“. In casa gialloblù vista l’importanza della partita la squadra si è allenata anche il 6 gennaio.