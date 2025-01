La Cairese espugna il “Censin Bosia” di Asti, Nappi: “Vinto meritatamente, con il Fossano dobbiamo ottenere un risultato positivo”

Asti. Quarto risultato utile consecutivo per una Cairese che continua a marciare verso la salvezza. I gialloblù sono ora quindicesimi e guidano il gruppetto invischiato nella zona playout, ma la forma recente è senz’altro positiva. Lo ha confermato anche la trasferta di Asti, dalla quale i ragazzi di mister Nappi sono usciti vincitori grazie allo 0-1 di Ngamba. Il tecnico e l’autore del gol hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo la partita.

Il primo a parlare è stato Marco Nappi, decisamente soddisfatto del risultato. “Abbiamo fatto un’ottima gara – commenta il mister – e vinto meritatamente. Abbiamo creato molto. Come dico ai ragazzi, se siamo ordinati possiamo uscire da questa situazione di classifica che non mi piace per niente. Ma oggi posso solo fare i complimenti alla squadra, compresi i giocatori che sono subentrati. Chi entra deve farci vincere le partite e oggi Ngamba e Anselmo hanno fatto una gara incredibile. Ora riprenderemo a lavorare già da domani perché domenica c’è un’altra partita importante”.

Infatti il prossimo turno di campionato prevede l’incrocio con il Fossano penultimo in classifica. Una sfida che può permettere alla Cairese di uscire dalla zona playout. “Con il Fossano – dichiara il tecnico – è uno scontro diretto per cui dobbiamo assolutamente ottenere un risultato positivo. Anche se a me interessano la prestazione e la determinazione di ogni giocatore. Siamo una squadra che corre tantissimo, il prof. Di Pietro sta facendo un lavoro strepitoso. Staff e società sono uniti per fare un grande campionato, siamo sulla strada giusta“.

Ai microfoni della società gialloblù è intervenuto anche Alvaro Ngamba, come anticipato autore della rete che ha deciso la gara. Queste le sue parole: “La partita è stata equilibrata, ma sono felice che che il mio gol abbia portato alla vittoria. Siamo contenti perché in settimana lavoriamo tanto. Viviamo partita dopo partita, credendo nel nostro obiettivo che è la salvezza e sono sicuro che lo raggiungeremo“.