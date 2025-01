La Cairese batte il Vado in casa sua, Giribone: “Una grande impresa”

Vado Ligure. La Cairese fa il colpaccio vincendo 2-1 al Chittolina, rimontando lo svantaggio subito verso il termine della gara. Una prestazione di grande personalità e coraggio per i gialloblù, sempre più in fiducia e con un distacco dai playout di cinque punti.

Il direttore sportivo Matteo Giribone esprime ai microfoni tutta la sua felicità: “Siamo veramente contenti soprattutto dopo aver fatto un primo tempo importante dove c’è mancato il gol e dove ovviamente, quando vieni a giocare partite con squadre forti come il Vado e fai un primo tempo di spessore sotto tutti i punti di vista, bisogna fare gol. Qualunque squadra si sarebbe demoralizzata dopo lo svantaggio. Noi in questo momento siamo in fiducia e abbiamo fatto una grande impresa”.

“Siamo partiti bene nel giro d’andata, abbiamo avuto una serie di infortuni – spiega il direttore -. Obiettivamente la squadra adesso ha preso consapevolezza nei propri mezzi. Sono arrivati comunque giocatori importanti e ci sono altri ragazzi che sicuramente ci daranno una mano. Siamo andati a colmare le carenze che questa squadra aveva, soprattutto con la partenza di altri giocatori come per esempio quella di Gueye”.

“Siamo riusciti a fare tre punti che per noi valgono doppio”, chiosa Giribone.