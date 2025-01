La Baia Alassio Auxilium sale al primo posto, Sardo: “Ora è come festeggiare a 50 km dal traguardo, testa bassa e pedalare”

Alassio. La Baia Alassio Auxilium batte l’Altarese e sale in testa in solitaria alla classifica del Girone A di Prima Categoria. Al gol di Gagliardi rispondono Hamati e Paltrinieri, facendo scatenare la festa giallonera nel post partita.

Il tecnico delle vespe, Enrico Sardo, commenta ai microfoni del club: “Siamo partiti sotto ritmo e l’Altarese è passata in vantaggio giustamente. Pampararo è stato bravo a tenerci in partita negando il 2-0, ma considerato che ad Andora non aveva fatto nemmeno una parata ha fatto il suo! Da lì in poi la squadra ha reagito ribaltando il risultato: devo fare i complimenti al mio amico Pappo Provato per aver fatto tre interventi strepitosi”.

Gli obiettivi sono molto chiari in casa alassina e non c’è alcun timore a dichiararli pubblicamente: “Ho sentito qualcuno raccontare quella della volpe e dell’uva, ma noi non ci siamo mai nascosti: l’obiettivo minimo sono i playoff e se non lo raggiungeremo il primo responsabile sono io. Essere primi oggi oggi fa piacere, ma sarebbe come festeggiare a 50 km dal traguardo. Ora testa bassa e pedalare”.