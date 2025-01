K1. Iorio vince a Fight Clubbing e con De Blasi chiudono al top il 2024: “Nel nostro sport siamo come Juve e Milan”

L’anno appena trascorso ha consacrato Samuele Iorio, atleta classe 2001 albenganese, non più come un semplice talento, ma come un atleta che, seppur giovane, può dire la sua come se fosse un vero veterano. Vice campione mondiale di K1 e tanti altri trionfi su palchi internazionali, gli hanno permesso di scalare le gerarchie dei ranking delle più importanti promotion internazionali.

In tutto questo percorso, sempre al suo fianco il suo coach e angolo Alessandro De Blasi che, in questi giorni, è stato insignito dal delegato del Coni Roberto Pizzorno di “Tecnico dell’Anno”. In una rosa composta da 5 sportivi di tutta la regione, l’Head Coach della Kombat Team è riuscito ad assicurarsi un altro grandissimo risultato.

Che si parli di combattimenti tra le sedici corde o fuori dal ring, quest’anno è stato magistrale per entrambi. Come dice il detto “carta canta”, basta riguardare i vari risultati e fare due conti: il Kombat Team è tra i team migliori della Liguria per sport da combattimento del 2024, forse addirittura il migliore.

Tornando invece al combattimento di Samuele Iorio contro Ancinelli del mese scorso, l’atleta ingauno ci ha raccontato le sue sensazioni tornato dalla trasferta abruzzese: ” È andata come ci aspettavamo. Avevamo preparato questo match nei minimi dettagli, tutto è filato liscio. Il match è andato come pensavamo. Quel colpo lì mi è stato chiamato dall’angolo, mi è bastato semplicemente portarlo nel momento giusto ed è andata bene“.

Per il suo prossimo incontro bisognerà però aspettare ancora qualche mese: “Saliremo di nuovo sul ring a fine marzo in un grande evento. Con Fight Clubbing spero di essere richiamato magari per la cintura ma, anche se non fosse per quello, non abbiamo problemi. Valutiamo i match, se sono fattibili sono sempre felice di combattere“.

Di tutte le grandi città citate dagli altri fighter nella serata andata in diretta su DAZN, Samuele era l’unico a provenire da una piccola realtà. Di questo è molto orgoglioso: “Spero di rappresentarla, mi fa piacere. Preferisco che questa cosa la dicano gli altri, ma in ogni caso io sono sempre felice di farmi supportare da Albenga quando vado a combattere fuori dall’Italia o dalla regione”.

Per finire, una dedica speciale per questo grande successo: “Questa vittoria la dedico principalmente alla mia famiglia che mi segue sempre, hanno fatto una trasferta non da poco per questo match. La dedico in modo speciale a mia mamma, a mio papà e al mio maestro Alessandro De Blasi che, come sempre, mi prepara per questi match al top”.

Tanta emozione anche nella parole del coach Alessandro De Blasi: “È una grande gioia, emozioni fortissime, torniamo da Chieti con una grandissima soddisfazione. Quel colpo al fegato è stato studiato parecchio come tante altre soluzioni che poi si possono creare durante il match. Dopo il primo round ho notato come stava andando il match. Gli ho chiamato una determinata combinazione perché avevo già intuito che ci avrebbe funzionato, dopo un paio di tentativi è andata a segno”.

“È una vittoria che arriva dopo quella in Francia, dove Samuele non era al massimo – spiega l’allenatore -. In questa ha dimostrato di essere cresciuto dopo la disputa del mondiale, dopo il match in Francia ha fatto uno step in avanti con una notevole confidenza del ring in un contesto non semplice”.

In pochi si aspettavano una vittoria così tanto in scioltezza per l’atleta albenganese: “Sulla carta era un match molto equilibrato, l’avversario era molto quotato, nessuno avrebbe potuto dare un pronostico sicuro. Secondo le nostre previsioni avevamo chiarissima l’idea di come comportarci e di come poter portare a casa il match, eravamo tranquilli. Eravamo forse i meno stupiti dell’esito del match, c’erano poche possibilità di non avere successo”.

Un anno finito in bellezza che può non essere di buon auspicio per l’anno nuovo: “Non è dal 2024 che il mio team si presenta in contesti internazionali importanti e vince titoli importanti, è da anni che è così. Mi sarei aspettato un po’ più di supporto. Senza timore di essere smentiti, siamo come la Juve e il Milan nel nostro sport e questo mi sembra che non venga apprezzato da tanti a livello locale e non solo”.

“Andiamo avanti, sono sicuro del mio team e della fiducia dei miei ragazzi – continua De Blasi -, stiamo continuando ai livelli ai quali siamo abituati. Non voglio essere arrogante o presuntuoso, chiunque conosca i nostri risultati negli anni non può che essere d’accordo con noi. Abbiamo vinto tanti titoli internazionali, tante promotion internazionali ci hanno accolte, abbiamo vinto”.

“Chi è rimasto e rimane nel team non smette dal punto di vista agonistico perché continua a dare una mano ai ragazzi, fa squadra, dà consigli utili perché tutti hanno calcato ring importanti, la nostra forza è questa – termina il coach -. Hanno fatto benissimo nel 2024, ma io sono sicuro che nel 2025 e anche nel 2026 faranno ancora meglio”.